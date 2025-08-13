Ружичка получит 45 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком», изначально игрок хотел 60 млн. Есть бонусы – 30-35 млн (Дмитрий Ерыкалов)
Адам Ружичка получит 45 млн рублей по новому контракту со «Спартаком».
Ранее стало известно, что московский клуб подпишет новое соглашение с 26-летним словацким форвардом.
По данным журналиста Sport24 Дмитрия Ерыкалова, базовая зарплата игрока за сезон составит 45 миллионов рублей – столько же, сколько в прошлом сезоне. При этом изначально Ружичка хотел получать 60 млн.
Отмечается, что в новом контракте нападающего будут прописаны бонусы. Дополнительно он сможет заработать от 30 до 35 млн рублей.
