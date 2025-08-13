Грицюк об игре в НХЛ: «Интересно попробовать на себе силу Бобровского. Побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать»

Арсений Грицюк хочет сыграть против Сергея Бобровского в НХЛ.

В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси ».

«Очень интересно попробовать на себе силу Сергея Бобровского, он мне как вратарь очень симпатичен.

Интересно побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать на броски», – сказал Грицюк .

В минувшем сезоне 36-летний вратарь «Флориды» Бобровский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.