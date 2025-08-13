Грицюк об игре в НХЛ: «Интересно попробовать на себе силу Бобровского. Побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать»
Арсений Грицюк хочет сыграть против Сергея Бобровского в НХЛ.
В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».
«Очень интересно попробовать на себе силу Сергея Бобровского, он мне как вратарь очень симпатичен.
Интересно побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать на броски», – сказал Грицюк.
В минувшем сезоне 36-летний вратарь «Флориды» Бобровский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости