  • Брэди Ткачак об «Оттаве»: «Было важно положить конец засухе и выйти в плей-офф. Мы только начинаем свой путь, я никогда не думал об уходе из команды»
Брэди Ткачак об «Оттаве»: «Было важно положить конец засухе и выйти в плей-офф. Мы только начинаем свой путь, я никогда не думал об уходе из команды»

Брэди Ткачак сказал, что выход в плей-офф в прошлом сезоне был важен для «Оттавы».

Клуб выступил в розыгрыше Кубка Стэнли впервые с 2017 года. В первом раунде «Сенаторс» проиграли «Торонто» (1-4). 

– Твой отец [Кит Ткачак] недавно развеял все слухи о твоем уходе из «Оттавы». Насколько выход в плей-офф, демонстрирующий прогресс «Сенаторс», принес чувство облегчения? Теперь такие слухи могут уйти в прошлое. 

– Да, нам действительно нужно было попасть в плей-офф, чтобы показать всем, что мы способны на это. И на что-то большее. В последние годы мы были в некотором застое. От нас многого ждали, но мы не оправдывали эти ожидания. Отсюда и сомнения. Но прошлый сезон показал, что у нас отличная команда. Думаю, мы только начинаем свой путь. Плей-офф – это здорово, но это не конечная цель. Для нас нет предела. 

Конечно, успех помог справиться с домыслами. Если дела идут плохо, люди начинают строить всяческие предположения или пытаются представлять себя на моем месте. Но я никогда не думал об уходе из «Оттавы». Я хотел выстоять. Мы – и команда, и город – очень долго шли к возвращению в плей-офф (с 2017 года – Спортс). Для меня было важно положить конец этой засухе. 

Несмотря на все трудности, мы сумели выйти в плей-офф. Теперь каждый хочет большего и стремится осуществить свои детские мечты, – сказал капитан «Сенаторс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
Кит Ткачак
logoБрэди Ткачак
logoОттава
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
