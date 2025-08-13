Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок «Монреаля» со времен Ги Лефлера, пожалуй. На то, что он умеет, способны немногие»

Серж Савар назвал Лэйна Хатсона самым талантливым игроком «Монреаля» за много лет.

По итогам прошлого сезона 21-летний защитник (рост – 175 см, вес – 73 кг) получил приз лучшему новичку НХЛ . Он набрал 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 22:43.

«Время покажет, но он самый талантливый игрок «Монреаля » со времен Ги Лефлера , пожалуй. Как только я его увидел, то сразу сказал, что он будет лучшим игроком в команде. Я с самого начала был убежден, что он будет большой звездой в НХЛ.

На то, что он умеет, способны немногие. Конечно, всегда страшно, когда крупный парень мчится на него со скоростью 100 миль в час (160 км/ч – Спортс), но он очень ловок и находит способ увернуться. Он не боится играть, когда напряжение на льду возрастает», – сказал бывший капитан и генеральный менеджер «Канадиенс».