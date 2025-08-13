Светлов об «Авангарде»: «Темная лошадка этого лета. Отказаться от связки Ткачева с Ридом Буше – это смело. Если новые игроки не сыграют с листа, неизбежна ностальгия»

Сергей Светлов назвал «Авангард» темной лошадкой перед новым сезоном.

– На Востоке много разговоров о селекции «Авангарда». Что скажете?

– Для меня Омск – темная лошадка этого лета. Отказаться от связки Ткачев – Буше – это смело. Но при этом приобретена большая группа новых игроков. Если они сыграют с листа – это одно, если нет – неизбежна ностальгия по Буше и Ткачеву.

– Вам понятны принципы комплектования «Авангарда»?

– Да, было сразу видно, что канадский штаб хочет играть в быстрый, агрессивный хоккей по вертикали, с постоянной доставкой шайбы на пятачок. Те нападающие, которые затягивали игру, но при этом делали ее глубже и эффектнее, ушли на трансферы.

Плей-офф показал, что «Авангард» начал нащупывать новый стиль, победа в серии с «Локомотивом» была близка. Но каких-то деталей не хватило.

Пока со стороны руководства – полное доверие тренерскому штабу, все замыкается на нем. В таких условиях тренерская работа становится более эффективной. Другое дело – что будет с Омском и с настроениями в руководстве, когда уйдет эффект новизны, – считает олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.