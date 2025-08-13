Хэмилтон может перейти в «Барыс» из минского «Динамо». У защитника полезность «плюс 20» за 64 игры в прошлой регулярке (Артур Хайруллин)

Роберт Хэмилтон может перейти в «Барыс» из минского «Динамо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, клуб из Беларуси может обменять защитника до старта сезона.

В прошлом регулярном чемпионате канадец провел 64 игры и набрал 14 (3+11) очков при полезности «плюс 20».

В Кубке Гагарина Хэмилтон сделал 3 результативных действия за 11 (1+2) матчей в составе «Динамо » при полезности «плюс 1».