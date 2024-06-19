«Эдмонтон» сделал 2-3 после 0-3 в финале Кубка Стэнли – 4-й такой случай в истории НХЛ

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» сделал 2-3 после 0-3 в финале – 4-й случай в истории НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:3, 2-3). 

Канадский клуб перевел серию в шестой матч, уступая 0-3 после трех игр. Это 4-й такой случай в истории финалов плей-офф НХЛ (серии до 4 побед на этой стадии стали проводиться с 1939 года). 

Ранее такого добивались «Торонто» в 1942 году в серии с «Детройтом» (итог – 4-3 после 0-3), «Детройт» в 1945 году в серии с «Торонто» (итог – 3-4 после 0-3) и «Нью-Джерси» в 2012 году в серии с «Лос-Анджелесом» (итог – 2-4 после 0-3). 

При этом только «Эдмонтон» выиграл 5-й матч серии в гостях. Шестая игра пройдет в Эдмонтоне 21 июня (начало по московскому времени – 22 июня в 03:00).

22 комментария
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Шансы Эдмонтона из 5% стали 30% - фаворит пока всё еще Флорида. Вот если затащат следующий матч, то тогда дело запахнет историческим камбэком и народными гуляниями всей Канады, кроме, разве что, Калгари - там кто угодно, только не Эдмонтон.
+45
-1
+44
Статистика Ойлерс после трёх подряд поражений в регулярке в этом сезоне:
8-0-0
16-0-0
5-0-0
+34
-3
+31
Ответ shtrafbat
Статистика Ойлерс после трёх подряд поражений в регулярке в этом сезоне: 8-0-0 16-0-0 5-0-0
Достаточно будет 4-0-0😁
+18
-1
+17
Флорида надломлена)))
+17
-3
+14
То ли ещё будет. Пантеры психологически не готовы к таким моментам, весь сезон и ПО прошли на изи и не научились бороться и отыгрываться, а Эдмонтон только этим и занимался.
+14
-4
+10
Ответ Николай Володин
Флорида надломлена)))
Если не считать Ткачака, то да. На мой взгляд Верхэге, Барков, Райнхарт, Бобровский - все провалили этот матч. Победить очень хотел Ткачак, играл он хорошо. Флориде стоит начал делать выводы, поражения ведь абсолютно по делу.
+9
-3
+6
Надежда на седьмой матч ещё жива!
+5
0
+5
А тут уже Бобу мэвэпэ отдали, мак бегунок, ну чё ипт?
+7
-2
+5
Тут еще можно добавить, что если абстрагироваться от начальных 0-3 и взять сферические 2-3 в вакууме, то камбэков при таком счете в серии было 20.9%. В финалах почти такой же показатель.
+4
0
+4
Ответ shtrafbat
Статистика Ойлерс после трёх подряд поражений в регулярке в этом сезоне: 8-0-0 16-0-0 5-0-0
Это всё так, но есть тут ещё один нюанс: Флорида дважды была как раз там, где было 3 поражения подряд, а не там, где были победы.
+8
-5
+3
Если в следующей игре Флорида пропустит первая парочку шайб, то наврятли вытащит игру, еще к тому же Эдмонтон на кураже побежит вперед. А в 7 игре будем невероятное психологическое давление, «2 команда которая может проиграть с 0-3» и большая вероятность, что команда не справится с таким давлением. Может сколько угодно говорить про мастерство, глубину состава, но от психологии не куда не уйдешь и мысли с головы не выбросишь.
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Ответ TalentHead
Шансы Эдмонтона из 5% стали 30% - фаворит пока всё еще Флорида. Вот если затащат следующий матч, то тогда дело запахнет историческим камбэком и народными гуляниями всей Канады, кроме, разве что, Калгари - там кто угодно, только не Эдмонтон.
Я думаю вся Канада будет гулять! С 1993 года много воды утекло! Я в 1993 школу закончил а сейчас мне уже палтос скоро!!
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Расслабились рябетишки вот вам и результат, играть надо до конца даже если ведёшь в серии 3:0
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Флорида все еще в шаге от кубка, но становится интереснее. Хотелось бы, конечно, увидеть 7-й матч. Вообще так бывает, что одна команда прессует другую, но потом что-то меняется, и они меняются ролями. Так, например, сама Флорида взяла 3 матча подряд у Рэйнджерс после того, как проигрывала им 1:2. Хотя не верится в такой расклад именно здесь, в финале.
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Ну что, кто там не просто пишет, и не просто думает что Эдмонтон выиграет серию ?
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Ответ Real_v_dushe
Если не считать Ткачака, то да. На мой взгляд Верхэге, Барков, Райнхарт, Бобровский - все провалили этот матч. Победить очень хотел Ткачак, играл он хорошо. Флориде стоит начал делать выводы, поражения ведь абсолютно по делу.
Если Райнхарт не прибавит, это может быть его последний сезон в команде. Не то чтобы плох, но зарплата может быть не такой как он представляет и с учетом того, что с Барковым заиграет кто угодно, если будет хотеть слишком много, Пантерс могут его не продлить и найти себе другого игрока. Особенно с учётом того, что нужно переподписать Лунделла, Монтура (возможно и Тарасенко) как минимум в следующем сезоне у Беннета, Верхаге и Экблада.
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Классный хоккей! Быстрый, результативный, силовой. Смотреть такой - радость.
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Хотел написать, что был ещё Детройт Питтсбург в 2008, но вспомнил, что там всё-таки был 3-1, а не 3-0. .Мне почему-то параллели именно с той серией возникают, очень они похожи, с той лишь разницей, что не было там разгрома Детройта, а были непростые победы пингвинов.
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