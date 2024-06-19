«Эдмонтон» сделал 2-3 после 0-3 в финале Кубка Стэнли – 4-й такой случай в истории НХЛ

«Эдмонтон» сделал 2-3 после 0-3 в финале – 4-й случай в истории НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:3, 2-3).

Канадский клуб перевел серию в шестой матч, уступая 0-3 после трех игр. Это 4-й такой случай в истории финалов плей-офф (серии до 4 побед на этой стадии стали проводиться с 1939 года).

Ранее такого добивались «Торонто» в 1942 году в серии с «Детройтом» (итог – 4-3 после 0-3), «Детройт» в 1945 году в серии с «Торонто» (итог – 3-4 после 0-3) и «Нью-Джерси» в 2012 году в серии с «Лос-Анджелесом» (итог – 2-4 после 0-3).

При этом только «Эдмонтон» выиграл 5-й матч серии в гостях. Шестая игра пройдет в 21 июня (начало по московскому времени – 22 июня в 03:00).