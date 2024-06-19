Макдэвид о 5:3 с «Флоридой»: «В «Эдмонтоне» постарались все. Победа – результат командной работы и вклада каждого»
Коннор Макдэвид отметил вклад всех игроков «Эдмонтона» в победу в 5-й игре финала.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (5:3, 2-3).
27-летний капитан «Ойлерс» набрал по 4 очка в четвертой и пятой играх (3+5).
«Сегодня постарались все. Наши спецбригады были великолепны. Мы здорово отыграли в меньшинстве («Флорида» не забила ни разу при 3 попытках и пропустила сама – Sports), Браун забил отличный гол в начале, чтобы немного успокоить нас.
У нас пошла игра в большинстве, Стю [Стюарт Скиннер] был хорош в воротах, да и при игре в равных составах мы сделали достаточно. Эта победа – результат командной работы и вклада каждого», – сказал Макдэвид после игры.
Удачи! Ждём 7-й матч.
А Драйз стабильно 100-очковые сезоны клепает, еще и второй ПО с 30+ очками.