Макдэвид о 5:3 с «Флоридой»: «В «Эдмонтоне» постарались все. Победа – результат командной работы и вклада каждого»

Коннор Макдэвид отметил вклад всех игроков «Эдмонтона» в победу в 5-й игре финала.

« » обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф (5:3, 2-3).

27-летний капитан «Ойлерс» набрал по 4 очка в четвертой и пятой играх (3+5).

«Сегодня постарались все. Наши спецбригады были великолепны. Мы здорово отыграли в меньшинстве (« » не забила ни разу при 3 попытках и пропустила сама – Sports), Браун забил отличный гол в начале, чтобы немного успокоить нас.

У нас пошла игра в большинстве, Стю [Стюарт Скиннер] был хорош в воротах, да и при игре в равных составах мы сделали достаточно. Эта победа – результат командной работы и вклада каждого», – сказал после игры.