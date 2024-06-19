Макдэвид о 5:3 с «Флоридой»: «В «Эдмонтоне» постарались все. Победа – результат командной работы и вклада каждого»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид отметил вклад всех игроков «Эдмонтона» в победу в 5-й игре финала.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (5:3, 2-3). 

27-летний капитан «Ойлерс» набрал по 4 очка в четвертой и пятой играх (3+5).

«Сегодня постарались все. Наши спецбригады были великолепны. Мы здорово отыграли в меньшинстве («Флорида» не забила ни разу при 3 попытках и пропустила сама – Sports), Браун забил отличный гол в начале, чтобы немного успокоить нас. 

У нас пошла игра в большинстве, Стю [Стюарт Скиннер] был хорош в воротах, да и при игре в равных составах мы сделали достаточно. Эта победа – результат командной работы и вклада каждого», – сказал Макдэвид после игры.

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11 комментариев
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Постарались все: и Коннор, и Макдэвид, и капитан. А уж об игре 97-го номера и говорить не приходится)
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Настоящий капитан!!!
Удачи! Ждём 7-й матч.
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Про Мака я уже всё написал, но и Скиннер, он же Стюарт выстоял конечно, особенно в концовке этот навал! Тоже большой молодец сам и команде здорово помог!!!👍
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Каждый каждым, но Драйзайтль наконец забросит в финале или не судьба? А то пока он только грязью отметился в финале.
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Макдэвид своей отличной игрой оставляет свою команду продолжать играть в финале !
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Скромняга
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Райнхарт, при всем уважении, игрок слабее. Этот сезон с 57 шайбами - вспышка как у Хаймана.
А Драйз стабильно 100-очковые сезоны клепает, еще и второй ПО с 30+ очками.
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Ответ Real_v_dushe
Каждый каждым, но Драйзайтль наконец забросит в финале или не судьба? А то пока он только грязью отметился в финале.
Если в 6 и 7 играх еще проснется Драйз, тогда шансов у Флориды будет очень немного.
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Ответ Real_v_dushe
Каждый каждым, но Драйзайтль наконец забросит в финале или не судьба? А то пока он только грязью отметился в финале.
Комментарий удален пользователем
Ответ PEGEON
Постарались все: и Коннор, и Макдэвид, и капитан. А уж об игре 97-го номера и говорить не приходится)
Мак и Дэвид это же 2 разных игрока)
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