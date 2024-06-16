Кожевников считает маловероятным камбэк «Эдмонтона» против «Флориды»: «Хотя там есть люди, которые могут забивать – Макдэвид, творивший чудеса. Но Бобровский тоже чудеса творил»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Кожевников считает маловероятным камбэк «Эдмонтона» в финале.

Четвертый матч серии с «Флоридой» закончился разгромной победой «Эдмонтона» со счетом 8:1. Счет в серии – 3-1 в пользу «Флориды».

– Есть ли у «Эдмонтона» шансы совершить камбэк в серии?

– Маловероятно. Хотя там есть люди, которые могут забивать. Есть Макдэвид, который чудеса творил, но «Эдмонтон» не забивал – Бобровский тоже чудеса творил, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Пятый матч состоится в ночь с 18 на 19 июня. 

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1 комментарий
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он что смотрит чемпионат бездуховного запада ???
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