Светлаков о контракте с «Трактором» на 3 года: «Оптимальный срок для достижения поставленных задач. Мне не были важны финансы – просто в команде отличный коллектив, высокие цели»

Андрей Светлаков прокомментировал свой переход в «Трактор».

– Трехлетний контракт с Челябинском не будет тебя расслаблять?

– Да как тут расслабиться? Я думаю, что это оптимальный срок для достижения поставленных задач.

– Многие удивились, что трехкратный чемпион едет из Москвы в Челябинск. Почему именно «Трактор»?

– Со мной связался генеральный менеджер , рассказал об интересе клуба. Мне понравилось предложение, потому что команда ставит перед собой самые высокие цели. К тому же «Трактор» очень ярко провел минувший сезон.

– Это правда, что Челябинск сделал более выгодное предложение в финансовом плане?

– Мне не были важны финансы – просто в команде отличный коллектив, много классных игроков и стоят высокие цели.

– В какой момент вы договорились с челябинским клубом о переходе? Тогда уже было понятно, кто станет главным тренером?

– Переговоры велись заранее, поэтому мне не пришлось выбирать, к какому тренеру ехать.

– Как у тебя с английским? Все-таки теперь команду возглавляет канадец Бенуа Гру.

– Что-то понять и сказать смогу. В этом плане у меня немного получается.

– Хоккейный язык един?

– Да, безусловно, – сказал нападающий « » .