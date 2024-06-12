Светлаков о контракте с «Трактором» на 3 года: «Оптимальный срок для достижения поставленных задач. Мне не были важны финансы – просто в команде отличный коллектив, высокие цели»
Андрей Светлаков прокомментировал свой переход в «Трактор».
– Трехлетний контракт с Челябинском не будет тебя расслаблять?
– Да как тут расслабиться? Я думаю, что это оптимальный срок для достижения поставленных задач.
– Многие удивились, что трехкратный чемпион едет из Москвы в Челябинск. Почему именно «Трактор»?
– Со мной связался генеральный менеджер Алексей Волков, рассказал об интересе клуба. Мне понравилось предложение, потому что команда ставит перед собой самые высокие цели. К тому же «Трактор» очень ярко провел минувший сезон.
– Это правда, что Челябинск сделал более выгодное предложение в финансовом плане?
– Мне не были важны финансы – просто в команде отличный коллектив, много классных игроков и стоят высокие цели.
– В какой момент вы договорились с челябинским клубом о переходе? Тогда уже было понятно, кто станет главным тренером?
– Переговоры велись заранее, поэтому мне не пришлось выбирать, к какому тренеру ехать.
– Как у тебя с английским? Все-таки теперь команду возглавляет канадец Бенуа Гру.
– Что-то понять и сказать смогу. В этом плане у меня немного получается.
– Хоккейный язык един?
– Да, безусловно, – сказал нападающий «Трактора» Андрей Светлаков.