Светлаков об увеличении лимита в КХЛ: «5 – нормальное число иностранцев. Появится здоровая конкуренция, будут выходить самые сильные»

Теги ЦСКА Трактор КХЛ Стефан Да Коста лимит на легионеров Андрей Светлаков Ларс Юханссон Адам Рейдеборн Хоккей

Андрей Светлаков высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

– Теперь в КХЛ могут быть в заявке пять легионеров. Что думаешь на счет возвращения лимита?

– Думаю, что это нормальное количество иностранных хоккеистов. В лиге появится здоровая конкуренция, на лед будут выходить самые сильные игроки.

– Кто стал для тебя самым запоминающимся легионером в ЦСКА?

Стефан Да Коста, Ларс Юханссон и Адам Рейдеборн.

– Стефан лучше всех из перечисленных разговаривал по-русски ?

– Ларс и Адам тоже многое понимали, особенно нецензурную лексику (смеется), – сказал нападающий «Трактора» Андрей Светлаков.

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