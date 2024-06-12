Светлаков об увеличении лимита в КХЛ: «5 – нормальное число иностранцев. Появится здоровая конкуренция, будут выходить самые сильные»
Андрей Светлаков высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.
– Теперь в КХЛ могут быть в заявке пять легионеров. Что думаешь на счет возвращения лимита?
– Думаю, что это нормальное количество иностранных хоккеистов. В лиге появится здоровая конкуренция, на лед будут выходить самые сильные игроки.
– Кто стал для тебя самым запоминающимся легионером в ЦСКА?
– Стефан Да Коста, Ларс Юханссон и Адам Рейдеборн.
– Стефан лучше всех из перечисленных разговаривал по-русски ?
– Ларс и Адам тоже многое понимали, особенно нецензурную лексику (смеется), – сказал нападающий «Трактора» Андрей Светлаков.