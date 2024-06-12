Светлаков об увеличении лимита в КХЛ: «5 – нормальное число иностранцев. Появится здоровая конкуренция, будут выходить самые сильные»

Андрей Светлаков высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

– Теперь в могут быть в заявке пять легионеров. Что думаешь на счет возвращения лимита?

– Думаю, что это нормальное количество иностранных хоккеистов. В лиге появится здоровая конкуренция, на лед будут выходить самые сильные игроки.

– Кто стал для тебя самым запоминающимся легионером в ?

– , Ларс Юханссон и Адам Рейдеборн.

– Стефан лучше всех из перечисленных разговаривал по-русски ?

– Ларс и Адам тоже многое понимали, особенно нецензурную лексику (смеется), – сказал нападающий « » .