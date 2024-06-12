Светлаков о Квартальнове: «Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей в ЦСКА. Требовательный тренер, при нем мы отрабатывали от и до»

Андрей Светлаков рассказал о работе под руководством Дмитрия Квартальнова в ЦСКА.

– Два года ты играл под руководством . Какие впечатления остались?

– Дмитрий Вячеславович – очень требовательный тренер, при нем мы всегда отрабатывали от и до. Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей.

Если Квартальнов видел, что ты все делаешь по-честному и хорошо отрабатываешь, то никогда не ограничивал игровым временем. Дисциплина под его руководством очень помогала.

– Правда, что он тренировался вместе с командой?

– Помню, что он вместе с нами прыгал на скакалке и разминался.

– Дмитрий Вячеславович давал тебе какие-то персональные советы? Может, запомнилась какая-то его фраза?

– Это было очень давно, но Дмитрий Вячеславович всегда славился своими яркими высказываниями. Он что угодно мог сказать. Не будем говорить о том, как Квартальнов мог кричать. Думаю, об этом и так все знают (смеется), – сказал нападающий « » .