Светлаков о Квартальнове: «Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей в ЦСКА. Требовательный тренер, при нем мы отрабатывали от и до»
Андрей Светлаков рассказал о работе под руководством Дмитрия Квартальнова в ЦСКА.
– Два года ты играл под руководством Дмитрия Квартальнова. Какие впечатления остались?
– Дмитрий Вячеславович – очень требовательный тренер, при нем мы всегда отрабатывали от и до. Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей.
Если Квартальнов видел, что ты все делаешь по-честному и хорошо отрабатываешь, то никогда не ограничивал игровым временем. Дисциплина под его руководством очень помогала.
– Правда, что он тренировался вместе с командой?
– Помню, что он вместе с нами прыгал на скакалке и разминался.
– Дмитрий Вячеславович давал тебе какие-то персональные советы? Может, запомнилась какая-то его фраза?
– Это было очень давно, но Дмитрий Вячеславович всегда славился своими яркими высказываниями. Он что угодно мог сказать. Не будем говорить о том, как Квартальнов мог кричать. Думаю, об этом и так все знают (смеется), – сказал нападающий «Трактора» Андрей Светлаков.