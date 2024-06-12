Светлаков о Квартальнове: «Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей в ЦСКА. Требовательный тренер, при нем мы отрабатывали от и до»

Теги ЦСКА Трактор Дмитрий Квартальнов КХЛ Андрей Светлаков Хоккей

Андрей Светлаков рассказал о работе под руководством Дмитрия Квартальнова в ЦСКА.

– Два года ты играл под руководством Дмитрия Квартальнова. Какие впечатления остались?

– Дмитрий Вячеславович – очень требовательный тренер, при нем мы всегда отрабатывали от и до. Он ставил очень быстрый и агрессивный хоккей.

Если Квартальнов видел, что ты все делаешь по-честному и хорошо отрабатываешь, то никогда не ограничивал игровым временем. Дисциплина под его руководством очень помогала.

– Правда, что он тренировался вместе с командой?

– Помню, что он вместе с нами прыгал на скакалке и разминался.

– Дмитрий Вячеславович давал тебе какие-то персональные советы? Может, запомнилась какая-то его фраза?

– Это было очень давно, но Дмитрий Вячеславович всегда славился своими яркими высказываниями. Он что угодно мог сказать. Не будем говорить о том, как Квартальнов мог кричать. Думаю, об этом и так все знают (смеется), – сказал нападающий «Трактора» Андрей Светлаков.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий