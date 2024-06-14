Тарасенко провел 117-ю игру в плей-офф НХЛ. Он обошел Фетисова (116)

Владимир Тарасенко провел 117-й матч в розыгрыше Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» забил гол в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0).

На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».

Гол стал для Тарасенко 4-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 10 играх). В 2019 году он трижды отличился за «Сент-Луис» в 7 играх в победной серии с «Бостоном».

Таким образом, провел 117 игр в плей-офф НХЛ и обошел , на счету которого 116 матчей.

Всего в плей-офф на счету нападающего «Флориды» 72 (48+24) очка в 117 играх в розыгрыше Кубка Стэнли, у Фетисова – 28 (2+26) баллов в 116 матчах.

Владимир Тарасенко занимает 12-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян. Лидирует по этому показателю Сергей Федоров со 183 играми.