Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф. Только у Гретцки было 30+ за один розыгрыш в истории НХЛ

Коннор Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф.

Капитан « » дважды ассистировал партнерам в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4, 0-3).

В 21 матче в текущем плей-офф на счету 27-летнего канадца 34 (5+29) очка. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Больше передач за один розыгрыш плей-офф удавалось сделать только (2 раза в составе «Эдмонтона», 1988 – 31 в 19 играх, 1985 – 30 в 18). Кроме того, 1987 году у него было 29 передач в 21 матче.

По числу очков за один плей-офф делит 2-е место в XXI веке с (2020, «Тампа», 34 очка в 25 играх, 7+27).

Рекорд текущего столетия принадлежит Евгению Малкину (2009, «Питтсбург», 36 в 24, 14+22). Рекорд лиги – Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 в 18, 17+30).