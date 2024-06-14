Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф. Только у Гретцки было 30+ за один розыгрыш в истории НХЛ

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 29 передач в 21 игре в этом плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4, 0-3). 

В 21 матче в текущем плей-офф на счету 27-летнего канадца 34 (5+29) очка. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Больше передач за один розыгрыш плей-офф НХЛ удавалось сделать только Уэйну Гретцки (2 раза в составе «Эдмонтона», 1988 – 31 в 19 играх, 1985 – 30 в 18). Кроме того, 1987 году у него было 29 передач в 21 матче. 

По числу очков за один плей-офф Макдэвид делит 2-е место в XXI веке с Никитой Кучеровым (2020, «Тампа», 34 очка в 25 играх, 7+27). 

Рекорд текущего столетия принадлежит Евгению Малкину (2009, «Питтсбург», 36 в 24, 14+22). Рекорд лиги – Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 в 18, 17+30). 

17 комментариев
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Мак молодец, конечно, но Флорида лучше. Прикрыли его, и автоматом прикрылся "великий снайпер" Хайман. Два по цене одного. Очень удобно.
+16
-2
+14
Ответ SeRgE23
Если серия затянется, Конор рекорд и в плове для 21 века поставит
3 очка вполне набрать и в четвертой игре. Макди тогда необходимо решать в соло.
+9
-2
+7
Если серия затянется, Конор рекорд и в плове для 21 века поставит
+9
-5
+4
МакДи единственное светлое пятно в этой команде, остальные растворились. Просто " не по Сеньке шапка " с такими кошками.
+8
-4
+4
Как Гретцки в том сезоне столько наколотил? Два свипа 3-0, 4-0, потом 4-2 и финал 4-1🤷‍♂️ действительно великий.
+4
0
+4
Ответ Фтемноте
Балабанов фанат канадцы. Новость не о том какой он нулевой. А о том, что на рекошетах сделал 2 ассиста) Но сейчас набегут фаната, и расскажут тут..)
Обзор хоть гляньте. Не фанат нефти, даже наоборот. Но принижать заслуги Коннора глупо. Он один из немногих в команде держит уровень финала. Но Скиннер и Нерс категорически против чашки
+5
-2
+3
Ответ bolshovandrey
Обзор хоть гляньте. Не фанат нефти, даже наоборот. Но принижать заслуги Коннора глупо. Он один из немногих в команде держит уровень финала. Но Скиннер и Нерс категорически против чашки
Я матч смотрел. Такое себе зрелище. Вход в зону суета с шайбой в ползоне. А потом борьба в форчекинге и потеря шайбы, или безрезультатно передача.
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Ответ SeRgE23
Если серия затянется, Конор рекорд и в плове для 21 века поставит
А есть предпосылки, что она затянется?
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Ответ Crayfish
Ну в этой серии как раз грех жаловаться на depth scoring. Все голы не от лидеров, хотя Мак почти во всех участвовал. Не хватает Драйзатля, РНХ, Хаймана, Бушара, то есть лидеров. И по игре те же тройки с Янмарком, Брауном, Хенриком нормально смотрятся.
Ну я например больше активных действий вижу именно от МакДи, он тянет игру своих,как и должен действовать лидер. Просто пантеры отлично перекрывают кислород всей команде и мало,что у Ойлерз получается
+2
0
+2
Ответ Большое сердце Неймара
МакДи единственное светлое пятно в этой команде, остальные растворились. Просто " не по Сеньке шапка " с такими кошками.
Ну в этой серии как раз грех жаловаться на depth scoring. Все голы не от лидеров, хотя Мак почти во всех участвовал. Не хватает Драйзатля, РНХ, Хаймана, Бушара, то есть лидеров.
И по игре те же тройки с Янмарком, Брауном, Хенриком нормально смотрятся.
+1
0
+1
Хочешь попасть в финал Кубка Стенли, но проиграть в нём с 95% вероятностью, подпиши контракт с Корри Пэрри. Блин, конечно, 99% команд и за благо до финала дойти, но какой он невезучий этот Корри
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И нету Кросби
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Шакалистый вторые передачи бегунка не впечатляют ни на йоту! Чего он реально стоит показывает финал!
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Ответ Фтемноте
Я матч смотрел. Такое себе зрелище. Вход в зону суета с шайбой в ползоне. А потом борьба в форчекинге и потеря шайбы, или безрезультатно передача.
Ассисты не, как вы выразились, на рикошетах.
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Ответ Большое сердце Неймара
Ну я например больше активных действий вижу именно от МакДи, он тянет игру своих,как и должен действовать лидер. Просто пантеры отлично перекрывают кислород всей команде и мало,что у Ойлерз получается
Согласен, но имхо боттом свою роль выполняет нормально, от них и не требуется тащить на 100%. А с лидеров спрос.
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