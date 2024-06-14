Бобровский – 3-й российский вратарь с 15+ победами в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Антон Худобин Сергей Бобровский Николай Хабибулин НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский – 3-й российский вратарь с 15+ победами в одном плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» принял участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0). 

Победа стала для 35-летнего россиянина 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,07. 

Ранее в истории НХЛ только 2 российских вратаря одерживали по 15 или более побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. 

Это Андрей Василевский («Тампа», 2019/20 – 18 побед в 25 играх, 2020/21 – 16 в 23) и Николай Хабибулин («Тампа», 2003/04 – 16 в 23). «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли в каждом из этих сезонов.

Бобровский превзошел результаты Антона Худобина («Даллас», 2019/20 – 14 в 24) и Василевского («Тампа», 2021/22, 14 в 23). 

Напомним, что плей-офф-2020 был нестандартным из-за пандемии коронавируса, в зачет шли матчи квалификации.

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5 комментариев
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Получается, что Рекорд Василевского вечный. Побед может быть максимум 16. Легенда)))
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У Сергея за 2 ПО будет 28 побед, а это совсем немало!
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Просто лучшие вратари в истории России
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Ответ Андрей Новицкий
Получается, что Рекорд Василевского вечный. Побед может быть максимум 16. Легенда)))
Это показательные игры))))
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Ответ Андрей Новицкий
Получается, что Рекорд Василевского вечный. Побед может быть максимум 16. Легенда)))
Может и не вечный, если введут плей-ин, как в НБА или АХЛ (где он прям полноценно часть плей-офф)
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