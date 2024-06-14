Бобровский – 3-й российский вратарь с 15+ победами в одном розыгрыше Кубка Стэнли
Сергей Бобровский – 3-й российский вратарь с 15+ победами в одном плей-офф НХЛ.
Вратарь «Флориды» принял участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0).
Победа стала для 35-летнего россиянина 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,07.
Ранее в истории НХЛ только 2 российских вратаря одерживали по 15 или более побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Это Андрей Василевский («Тампа», 2019/20 – 18 побед в 25 играх, 2020/21 – 16 в 23) и Николай Хабибулин («Тампа», 2003/04 – 16 в 23). «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли в каждом из этих сезонов.
Бобровский превзошел результаты Антона Худобина («Даллас», 2019/20 – 14 в 24) и Василевского («Тампа», 2021/22, 14 в 23).
Напомним, что плей-офф-2020 был нестандартным из-за пандемии коронавируса, в зачет шли матчи квалификации.