Бобровский – 3-й российский вратарь с 15+ победами в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Сергей Бобровский – 3-й российский вратарь с 15+ победами в одном плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» принял участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0).

Победа стала для 35-летнего россиянина 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,07.

Ранее в истории только 2 российских вратаря одерживали по 15 или более побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Это Андрей Василевский («Тампа», 2019/20 – 18 побед в 25 играх, 2020/21 – 16 в 23) и («Тампа», 2003/04 – 16 в 23). «Лайтнинг» выиграли в каждом из этих сезонов.

превзошел результаты («Даллас», 2019/20 – 14 в 24) и Василевского («Тампа», 2021/22, 14 в 23).

Напомним, что плей-офф-2020 был нестандартным из-за пандемии коронавируса, в зачет шли матчи квалификации.