Кожевников о финале Кубка Стэнли: «Бобровский, как всегда, творит чудеса! Величайший вратарь. «Эдмонтону» с 0-3 вылезти почти нереально, ждем, что наши парни выиграют»

Александр Кожевников высказался о лидерстве «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (4:3) в третьем матче серии (3-0).

«Бобровский, как всегда, творит чудеса! Я смотрел сегодня игру. Что говорить, парень – величайший вратарь. Он достоин звания лучшего игрока плей‑офф. Надо только Кубок Стэнли выиграть.

Тарасенко нормально сыграл – свою забил. Все в порядке с нашими ребятами. Там и Куликов в порядке. Ждем, что три наших парня выиграют Кубок Стэнли.

С 0-3 вылезти в финале практически нереально. Наверное, только «Монреаль» 70‑х, который выиграл пять Кубков Стэнли за семь лет, мог такое сотворить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли Кубок Стэнли в 27 случаях из 28. В 1942 году «Торонто» удалось спасти серию с «Детройтом» при 0-3 и выиграть седьмой матч.

Всего в истории плей-офф НХЛ (на всех стадиях) таких камбэков было 4. Кроме случая 1942 года, это победы «Айлендерс» над «Питтсбургом» (1975 год), «Филадельфии» над «Бостоном» (2010) и «Лос-Анджелеса» над «Сан-Хосе» (2014).