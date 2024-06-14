«Спартак» подписал контракт с 20-летним форвардом Карповым. У него 105 очков в 158 матчах в МХЛ

«Спартак» заключил двустороннее соглашение с Елисеем Карповым на три года.

В минувшем сезоне 20-летний нападающий дебютировал на взрослом уровне в Игрок провел 27 матчей за « » из Санкт-Петербурга и сделал 1 результативную передачу.

Также Елисей Карпов имеет опыт игры за молодежную сборную России и за главную команду московского «Динамо» в товарищеских матчах. Всего за три сезона в МХЛ на счету игрока 105 (38+67) очков в 158 матчах.