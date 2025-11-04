Игорь Ларионов отметил, что СКА нужно начинать забивать.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о выступлении команды.

Сегодня клуб уступил «Динамо» со счетом 1:2. СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе

– Следующие матчи будут не менее тяжелыми – с «Шанхайскими Драконами» и с «Динамо» в Москве. Будут ли вноситься корректировки?

– Очень непростой вопрос. В данной ситуации ты не можешь сделать больше, чем делаешь. Здесь важно дать возможность ребята восстановиться.

– Исходя из вашего опыта, что является главным ингредиентом, чтобы команда встала с колен?

– Ингредиент? Начинать забивать. Голы сами не приходят. Чтобы забивать, надо получить уверенность. Идет огромное старание от ребят.

Самое важное – держаться вместе. Это часть командной закалки. Каждый, включая тренеров, должен верить, что мы можем все переломить. Мы мало забиваем. Вопрос заключается в той психологии, которую ждем от каждого игрока, – сказал Ларионов.