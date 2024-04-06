Гришин уходит из «Химика». Бывшим тренером «Спартака» интересуется «Динамо» СПб

Игорь Гришин покинет пост главного тренера «Химика».

В составе фарм-клуба «Спартака» в Olimpbet ВХЛ 57-летний специалист выиграл Кубок Петрова и получил награду лучшему тренеру лиги сезона-2022/23.

С 11 декабря 2022 года по 5 февраля 2023 он возглавлял московский «Спартак».

В этом регулярном чемпионате «Химик» Гришина занял седьмое место и уступил в четвертьфинальной серии плей-офф «Югре» со счетом 3-4.

«Игорь Владимирович сообщил нам, что у него в планах на следующий сезон возглавить другую команду. Мы поблагодарили его, будем на следующей неделе встречаться с другими кандидатами.

Решение Гришина не то что неожиданное, мы думали, что это возможно», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

Ранее сообщалось, что он может возглавить «Динамо» из Санкт-Петербурга.