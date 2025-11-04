  • Спортс
  • Тренер «Сочи» Михайлов: «Самсонов – опытный парень, его приход добавляет уверенности. Идем дальше, работаем над тем, что не получается»
1

Тренер «Сочи» Михайлов: «Самсонов – опытный парень, его приход добавляет уверенности. Идем дальше, работаем над тем, что не получается»

Тренер «Сочи» подвел итоги игры КХЛ со «Спартаком».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:1 ОТ)

В прошлой игре команд, 2 ноября, победу со счетом 5:2 одержал «Сочи».

– Ровная игра. Понятно, что соперник не был согласен снова проигрывать, поэтому команда действовала против нас строго и дисциплинированно. Но моменты, которые у нас были, нужно, конечно, реализовывать.

– С чем связана низкая результативность матча?

– Такое бывает. На последнем рубеже играют ребята, которые сегодня были сильнее в атаке.

– Вы сумели наладить игру в обороне. За счет чего это удалось?

– Мы требуем у ребят играть активно по всей площадке. Ребята, наверное, поняли детали в организации игры и свои функции.

– Появление Ильи Самсонова добавило уверенности?

– Безусловно, опытный парень, его приход добавляет уверенности. Идем дальше, работаем над тем, что не получается и улучшаем те вещи, которые уже работают.

– Стоит ли ждать трансферов игроков с громкими именами как Самсонов?

– Нет смысла в том, чтобы набрать громких имен. Есть вектор развития команды. Если возникнет возможность укрепить какие-то позиции, убежден, менеджмент будет работать в этом направлении, – сказал Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
