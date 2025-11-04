Губерниев о ЦСКА: «Пока что-то совсем не клеится. Тренер хороший, команда прекрасная, сложно сказать, что происходит. Понятно, что не для этого Никитина приглашали в клуб»

  • Спортс
Дмитрий Губерниев оценил выступление ЦСКА при Игоре Никитине.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении ЦСКА под руководством Игоря Никитина.

Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка за 22 игры. Никитин возглавил команду перед сезоном.

«Все ожидали от ЦСКА совсем другого. Тренер хороший, команда прекрасная, поэтому сложно сказать, что происходит. Понятно, что не для этого Никитина приглашали в клуб.

Посмотрим, как у армейцев получится заиграть. Пока что-то совсем не клеится. Причины назвать сложно», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
