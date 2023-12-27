«Динамо» отдало Буруянова в аренду «Нефтехимику». Вратарь Озолин переходит из Нижнекамска в петербуржское «Динамо»

«Динамо» и «Нефтехимик» оформили две аренды.

В состав нижнекамского клуба перешел нападающий Никита Буруянов. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне 18-летний хоккеист выступал в за «Динамо» , где набрал 26 (13+13) очков в 38 матчах.

В обратном направлении отправится голкипер Ярослав Озолин, который будет выступать за петербуржское « ». В текущем розыгрыше чемпионата ВХЛ вратарь принял участие в 26 играх, где отразил 90,6% бросков и в среднем пропускал 3,06 шайбы.