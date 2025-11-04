Ларионов о Голдобине: «У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать, это радует. Это игрок, который может изменить исход матча»

Игорь Ларионов доволен игрой Голдобина в матче с «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что доволен действиями Николая Голдобина в матче с московским «Динамо».

Сегодня СКА уступил «Динамо» со счетом 1:2. Голдобин не отметился результативными действиями.

– Голдобин удивил своим силовым приемом.

– Не только этим. Когда человек хочет, мы этому только рады, будем приветствовать. Это было приятно, также был заблокированный бросок и пара хороших передач. Хотим видеть это в каждой игре, в каждом отрезке.

Это тот игрок, который может изменить исход матча. У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать. Это радует, – сказал Ларионов.