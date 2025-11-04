Ларионов о Голдобине: «У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать, это радует. Это игрок, который может изменить исход матча»
Игорь Ларионов доволен игрой Голдобина в матче с «Динамо».
Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что доволен действиями Николая Голдобина в матче с московским «Динамо».
Сегодня СКА уступил «Динамо» со счетом 1:2. Голдобин не отметился результативными действиями.
– Голдобин удивил своим силовым приемом.
– Не только этим. Когда человек хочет, мы этому только рады, будем приветствовать. Это было приятно, также был заблокированный бросок и пара хороших передач. Хотим видеть это в каждой игре, в каждом отрезке.
Это тот игрок, который может изменить исход матча. У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать. Это радует, – сказал Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости