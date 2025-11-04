  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о низкой результативности в матче с «Сочи»: «Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Качество льда сказывалось при последних передачах»
2

Жамнов о низкой результативности в матче с «Сочи»: «Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Качество льда сказывалось при последних передачах»

Алексей Жамнов назвал причины низкой результативности в игре с «Сочи».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0 ОТ).

В прошлой игре команд, 2 ноября, победу со счетом 5:2 одержал «Сочи».

– Почему игра получилась не такой результативной?

– Здорово сыграли оба вратаря. Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Ну и качество льда сказывалось при последних передачах.

– Почему Беляев был выбран ассистентом капитана?

– Беляев не первый год в коллективе, мы не имеем вопросов по его лидерским качествам, просто у нас много травмированных и больных ребят, поэтому решили дать ему.

– Почему не играл Ружичка?

Ружичка и Ярош приболели, почувствовали недомогание.

– Когда стоит ждать возвращения Рубцова?

– Скорее всего Рубцов присоединится к тренировочному процессу, когда мы вернемся из поездки, – сказал Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКХЛ
logoСочи
logoАлексей Жамнов
logoМатч ТВ
logoАртем Загидулин
травмы
logoАдам Ружичка
logoАлександр Беляев
logoКристиан Ярош
logoИлья Самсонов
logoГерман Рубцов
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сочи» проиграл 10 из 11 последних матчей и идет 11-м на Западе
сегодня, 16:55
ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
сегодня, 15:33
Холодилин об идее Суперкубка между КХЛ и НХЛ: «Болельщикам было бы интересно. Для игроков – сложнее, уровень отличается»
сегодня, 13:58
Главные новости
Кравцов подпишет контракт с «Трактором» на 3 года («Чемпионат»)
24 минуты назад
Ларионов о травме Романова: «Идет грязный прием, Адамчук садится на лавку, он понимал, что это нарушение. Но судьи сказали, что был чистый силовой плечом в плечо»
33 минуты назадВидео
«Ванкувер» поместил Кравцова на драфт отказов для расторжения контракта
52 минуты назад
НХЛ. «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», «Каролина» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Колорадо», «Миннесота» примет «Нэшвилл»
сегодня, 16:54
Игорь Ларионов: «Зайцев получил травму верхней части тела. Он отправился на МРТ, не ожидаю, что будет хороший исход. Наверное, будет длительное восстановление»
сегодня, 17:40
Кудашов о 2:1: «СКА улучшает игру с каждым матчем, играет более организованно. Рады победе «Динамо». Были и хорошие моменты, и те, которые нужно улучшать»
сегодня, 17:23
Романов травмировался после толчка от Адамчука на борт. Ларионов заявил, что форвард СКА выбыл на 2 месяца: «Когда не видишь справедливого решения судей... Мне трудно это понять»
сегодня, 17:10Видео
СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе. «Динамо» одержало 5-ю победу подряд
сегодня, 16:39
КХЛ. СКА уступил «Динамо» Москва, «Спартак» победил «Сочи», «Сибирь» проиграла «Торпедо»
сегодня, 16:25
Дэйли о матче между НХЛ и КХЛ: «Не ведем переговоров. На данный момент обсуждений нет»
сегодня, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
Буцаев о 3:4 от «Торпедо»: «Игра понравилась, ребята заслужили трудовое очко, молодцы. «Сибирь» продолжает биться, кусаться»
3 минуты назад
Андронов о паузе в карьере: «В моей жизни сейчас больше хоккея, чем когда-либо было. Наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и команды. Очень много интересного!»
12 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов: «Самсонов – опытный парень, его приход добавляет уверенности. Идем дальше, работаем над тем, что не получается»
сегодня, 17:55
«Сочи» проиграл 10 из 11 последних матчей и идет 11-м на Западе
сегодня, 16:55
Вячеслав Буцаев: «Хотели, чтобы Доминге остался в «Сибири». Побед не было, но мы были довольны его отношением»
сегодня, 16:09
Магранов о Костине в «Авангарде»: «Клим – игрок, знакомый с командой и требованиями, которые могут быть у североамериканских тренеров. Логичное подписание»
сегодня, 15:56
Броссо о приезде Ремпала: «Круто, что полный аэропорт болельщиков пришел встречать Шелдона. Это говорит о любви и страсти к хоккею в Уфе»
сегодня, 15:47
Исаков о 4:3: «Костин хотел сыграть с «Сибирью», в аэропорту его встречали люди с плакатами. Довольны, что «Торпедо» заработало 2 очка в сложном матче»
сегодня, 14:56
Алтыбармакян о дисквалификации на 5 игр за бросок шайбы в судью: «Хотел откинуть ее в сторону, без злого умысла. Было неприятно, я сделал выводы»
сегодня, 14:28
Холодилин об идее Суперкубка между КХЛ и НХЛ: «Болельщикам было бы интересно. Для игроков – сложнее, уровень отличается»
сегодня, 13:58