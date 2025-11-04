Жамнов о низкой результативности в матче с «Сочи»: «Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Качество льда сказывалось при последних передачах»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0 ОТ).
В прошлой игре команд, 2 ноября, победу со счетом 5:2 одержал «Сочи».
– Почему игра получилась не такой результативной?
– Здорово сыграли оба вратаря. Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Ну и качество льда сказывалось при последних передачах.
– Почему Беляев был выбран ассистентом капитана?
– Беляев не первый год в коллективе, мы не имеем вопросов по его лидерским качествам, просто у нас много травмированных и больных ребят, поэтому решили дать ему.
– Почему не играл Ружичка?
– Ружичка и Ярош приболели, почувствовали недомогание.
– Когда стоит ждать возвращения Рубцова?
– Скорее всего Рубцов присоединится к тренировочному процессу, когда мы вернемся из поездки, – сказал Жамнов.