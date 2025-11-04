Жамнов о низкой результативности в матче с «Сочи»: «Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Качество льда сказывалось при последних передачах»

Алексей Жамнов назвал причины низкой результативности в игре с «Сочи».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи » (1:0 ОТ).

В прошлой игре команд, 2 ноября, победу со счетом 5:2 одержал «Сочи».

– Почему игра получилась не такой результативной?

– Здорово сыграли оба вратаря. Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Ну и качество льда сказывалось при последних передачах.

– Почему Беляев был выбран ассистентом капитана?

– Беляев не первый год в коллективе, мы не имеем вопросов по его лидерским качествам, просто у нас много травмированных и больных ребят, поэтому решили дать ему.

– Почему не играл Ружичка?

– Ружичка и Ярош приболели, почувствовали недомогание.

– Когда стоит ждать возвращения Рубцова?

– Скорее всего Рубцов присоединится к тренировочному процессу, когда мы вернемся из поездки, – сказал Жамнов.