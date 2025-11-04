Ларионов о травме Романова: «Идет грязный прием, Адамчук садится на лавку, он понимал, что это нарушение. Но судьи сказали, что был чистый силовой плечом в плечо»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с травмой Владислава Романова.
Игрок получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2). Романов ударился о борт после толчка со стороны защитника «Динамо» Кирилла Адамчука. Игрок «бело-голубых» не был наказан удалением.
– Хотелось начать с улыбки, с победы, но к сожалению поражение, которое очень обидное. Потеряли двух игроков, судя по всему, на долгий срок. Романов минимум два месяца, может, до конца сезона. Про Зайцева узнаем чуть позже.
Думаю, не заслужили проиграть этот матч, но цифры на табло.
– Как вам объяснили решение не удалять Адамчука, а отправить на скамейку штрафников Ларионова-младшего?
– Что было необычным, это то, что шайба была у нашей команды. Идет грязный прием, игрок команды соперника садится на лавку, он сам понимал, что это нарушение. Судьи сказали, что был чистый силовой прием плечом в плечо. Посмотрели повтор несколько раз, говорят, что все было чисто.
Мы получили удаление на Плотникове в Ярославле, там было не так грязно, но получили 5+20.
– Почему не удалось морально завести команду в третьем периоде после травмы Романова?
– Это было сказано в перерыве. Естественно, когда теряешь парня, который в муках и боли покидает лед… Было сказано, что за этого парня мы должны выиграть игру. Все слышали в раздевалке это. От каждого попросили дать больше, чем он может. Все разговоры должны переходить в дело, – сказал Ларионов.
