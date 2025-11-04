Ларионов о травме Романова: «Идет грязный прием, Адамчук садится на лавку, он понимал, что это нарушение. Но судьи сказали, что был чистый силовой плечом в плечо»

Игорь Ларионов высказался о том, что Адамчука не удалили в игре СКА – «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с травмой Владислава Романова .

Игрок получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо » (1:2). Романов ударился о борт после толчка со стороны защитника «Динамо» Кирилла Адамчука . Игрок «бело-голубых» не был наказан удалением.

– Хотелось начать с улыбки, с победы, но к сожалению поражение, которое очень обидное. Потеряли двух игроков, судя по всему, на долгий срок. Романов минимум два месяца, может, до конца сезона. Про Зайцева узнаем чуть позже .

Думаю, не заслужили проиграть этот матч, но цифры на табло.

– Как вам объяснили решение не удалять Адамчука, а отправить на скамейку штрафников Ларионова-младшего?

– Что было необычным, это то, что шайба была у нашей команды. Идет грязный прием, игрок команды соперника садится на лавку, он сам понимал, что это нарушение. Судьи сказали, что был чистый силовой прием плечом в плечо. Посмотрели повтор несколько раз, говорят, что все было чисто.

Мы получили удаление на Плотникове в Ярославле, там было не так грязно, но получили 5+20.

– Почему не удалось морально завести команду в третьем периоде после травмы Романова?

– Это было сказано в перерыве. Естественно, когда теряешь парня, который в муках и боли покидает лед… Было сказано, что за этого парня мы должны выиграть игру. Все слышали в раздевалке это. От каждого попросили дать больше, чем он может. Все разговоры должны переходить в дело, – сказал Ларионов.

Романов травмировался после толчка от Адамчука на борт. Ларионов заявил, что форвард СКА выбыл на 2 месяца: «Когда не видишь справедливого решения судей... Мне трудно это понять»