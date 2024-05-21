«Динамо» подписало вратаря Ярославлева для фарм-клуба в ВХЛ. Голкипер играл за «Зауралье» с 2018 года

Теги Зауралье переходы Алексей Сопин КХЛ ВХЛ Динамо Евгений Ярославлев Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Евгений Ярославлев перешел в систему «Динамо».

Столичный клуб объявил о подписании соглашения с 30-летним голкипером.

Двусторонний договор рассчитан на один год.

Евгений Ярославлев выступал за «Зауралье» в ВХЛ с сезона-2018/19.

В прошлом сезоне голкипер провел 41 матч в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал 22 победы, пропуская в среднем 1,93 шайбы и отражая 94,2% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 13 игр, одержал 6 побед, пропуская в среднем 2,31 шайбы и отражая 93,4% бросков.

«Евгений Ярославлев подписал с нашим клубом двухсторонний контракт.

Голкипер, который блестяще проявил себя в прошлом сезоне ВХЛ призван, чтобы усилить вратарскую линию в «Динамо» Санкт-Петербург, а также в случае непредвиденных обстоятельств помочь основной команде в сезоне.

Уверены, что Евгений сможет сделать еще один большой шаг в своей карьере!» – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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