«Торпедо» показало форму, посвященную многообразию хохломы: «Монохромное сочетание синего и белого подчеркивает сдержанность, силу и характер»

«Торпедо» представило форму, посвященную многообразию хохломы.

«Монохромное сочетание синего и белого подчеркивает сдержанность, силу и характер. Орнамент объединяет традиции хохломы и современный стиль, превращая классику в актуальный символ Нижегородской земли», – говорится в сообщении клуба из Нижнего Новгорода.

Форма создана в рамках проекта «Вместе за Нижний» и посвящена многообразию хохломы.

«Вместе за Нижний» – юбилейный сезон! Проект, объединяющий спорт, культуру и историю региона, проводится уже в пятый раз. В этом году тема – многообразие хохломы. Каждый клуб Нижнего представит форму с уникальным орнаментом, созданным на основе работ мастеров фабрики «Хохломская роспись» из Семенова.

Джерси «Торпедо» вдохновлена коллекцией «Заря» художницы Нэли Ушаковой – сдержанное монохромное решение в синих и белых оттенках.

В форме «Вместе за Нижний» «Торпедо» сыграет 12 ноября домашний матч против «Сочи», – сообщили в «Торпедо».

Фото: vk.com/torpedonn