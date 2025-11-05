Айкел – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Макар и Шайфли – в топ-3
Айкел, Макар и Шайфли – в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN.
Джек Айкел назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Харт Трофи».
Нападающий «Вегаса» Джек Айкел назван главным претендентом на трофей. 42% опрошенных поставили его на первое место.
В топ-3 также вошли Кэйл Макар из «Колорадо» (19%) и Марк Шайфли из «Виннипега» (15%).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости