0

Шефер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов и Финни – в топ-3

Иван Демидов – в списке претендентов на «Колдер Трофи».

Мэттью Шефер назван главным претендентом на «Колдер Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент.

Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Колдер Трофи».

18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер назван главным претендентом на трофей. 81% опрошенных поставили его на первое место.

В топ-3 также вошли Иван Демидов из «Монреаля» (19%) и Эммитт Финни из «Детройта».

