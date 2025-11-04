Шефер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов и Финни – в топ-3

Иван Демидов – в списке претендентов на «Колдер Трофи».

Мэттью Шефер назван главным претендентом на «Колдер Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент.

Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Колдер Трофи».

18-летний защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер назван главным претендентом на трофей. 81% опрошенных поставили его на первое место.

В топ-3 также вошли Иван Демидов из «Монреаля » (19%) и Эммитт Финни из «Детройта».