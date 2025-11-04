Шефер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов и Финни – в топ-3
Иван Демидов – в списке претендентов на «Колдер Трофи».
Мэттью Шефер назван главным претендентом на «Колдер Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент.
Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Колдер Трофи».
18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер назван главным претендентом на трофей. 81% опрошенных поставили его на первое место.
В топ-3 также вошли Иван Демидов из «Монреаля» (19%) и Эммитт Финни из «Детройта».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
