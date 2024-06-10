Новиков о Кубке Стэнли: «Не знаю, кто сегодня может обыграть «Флориду». Финал можно сравнить с марафоном. Остался последний километр»

Юрий Новиков высказался о серии «Флориды» и «Эдмонтона» в финале плей-офф.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» обыграли «Ойлерс» (3:0, 1-0).

«Я не знаю, кто сегодня может обыграть «Флориду». Хватит ли сил у Бобровского сил на финишный рывок? Соперник у него серьезный.

Этот финал можно сравнить с марафоном. Две команды достойно его прошли, остался последний километр. Кто на последнем отрезке вырвет победу, покажет время.

Мы все под впечатлением от игры Сергея Бобровского. Но надо отметить всю команду: , и других. Но вдруг « » воспрянет? А так ли легко будет «Флориде»?» – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.