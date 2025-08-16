Якупов об «Авангарде»: «Лучшая организация из тех, где я был. Руководители, тренеры и игроки – тут все топ»

Наиль Якупов назвал «Авангард» лучшей организацией в его карьере.

В течение карьеры форвард выступал за «Нефтехимик», «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Колорадо», СКА и «Амур».

– По ходу прошлого сезона вас обменяли из «Куньлуня» (ныне – «Шанхай» – Спортс’‘) в «Авангард», где вы уже играли в начале 20-х. Получается, дважды вошли в одну и ту же реку?

– С удовольствием в одну и ту же реку зашел и воды хлебнул, какая бы она там ни была. Благодарен тем обстоятельствам, которые случились в моей карьере. В частности, тому, что я оказался в «Куньлуне». Без этого клуба я не смог бы продолжить карьеру, обрести себя.

Выступая за «Куньлунь», я смог обратить на себя внимание. Но в «Авангард» переходил не по своей инициативе. Когда услышал про возможный обмен, сказал руководителям китайского клуба: меняйте, если вы не против, сам я никуда не рвусь. Не мог вести за их спиной переговоров, потому что эта организация протянула мне руку помощи. Я ее принял и благодарен.

Потом уже клубы договорились о том, что перехожу в «Авангард ». Я очень счастлив, что так произошло.

– За что вы любите «Авангард»?

– Первое – это самая лучшая организация из тех, где я был. Второе – никто так не любит хоккей и не переживает за свою команду, как болельщики «Авангарда». Третье – атмосфера в коллективе, это настоящая семья, я хочу, чтобы такая теплая, рабочая обстановка была в нашем клубе как можно дольше и помогала нам двигаться вперед.

Это касается всего – руководителей, тренеров, игроков. Тут все топ! – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов .

Ги Буше о приходе в «Авангард»: «Клуб штормило, я затыкал течи в прохудившейся крыше. Критический момент пройден, хочется починить ее основательно – лето прошло в этой работе»