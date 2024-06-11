Кожевников о Бобровском: «Раньше во «Флориде» на него вешали всех собак, его атаковала американская пресса. Он выбрался из этой ситуации – в этом сила: подняться со дна, всех разорвать»
Александр Кожевников высказался о трудностях в игре Сергея Бобровского в НХЛ.
Вратарь «Флориды» был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0).
– Александр Викторович, что для вас главное на прошедшей неделе?
– Как и для всех – финал Кубка Стэнли. Очень много звонков журналистов. К сожалению, больше, чем по финалу Кубка Гагарина!
Все вместе держим кулаки за Бобровского, он выстрадал этот Кубок Стэнли. И играя за сборную России, и подвергаясь атакам североамериканской прессы.
– Эти атаки были по делу?
– НХЛ – жесткая лига. Это мы возимся с легионерами, подтираем им сопли. Там все наоборот. Дали большой контракт – сразу его отрабатывай. А первые сезоны во «Флориде» именно на Бобровского вешали всех собак, хотя там в защите был проходной двор.
Но я рад, что наш вратарь выбрался из такой ситуации. В этом сила человека и профессионала – взять критику как мотивацию, подняться со дна, всех разорвать.
Хотя самое сложное в нынешнем финале еще впереди, будем за Бобровского и Тарасенко болеть, – заявил экс-нападающий «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Просто каждый день по несколько новостей... Прям талант
А то Боб тащил. А быд период его игры за Пантер где не тащил по нескольку матчей. Логично что могла быть критика, т.к судят по текущим результатам и игре.
Или по мнению Кожевникова если человек взял две Везины, то навечно закрыл рты абсолютно всем?
Это так не работает и вкупе с высокой личкой и спрос с таких мастодонтов выше. В отличии от того же Скиннера или Худобина, например.
То что сейчас Бобр обрёл вторую молодость и заслуженно получает реверансы - это кайф, да.
Но так раньше он местами точно так же заслужено мог получать критику. Это нормально. Неприкасаемых нет.
Оценивайте новость, а не количество стаканов. Может, он трезвый, поэтому по делу сказал, тут соглашусь)
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