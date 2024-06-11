Кожевников о Бобровском: «Раньше во «Флориде» на него вешали всех собак, его атаковала американская пресса. Он выбрался из этой ситуации – в этом сила: подняться со дна, всех разорвать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Владимир Тарасенко Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о трудностях в игре Сергея Бобровского в НХЛ.

Вратарь «Флориды» был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0). 

– Александр Викторович, что для вас главное на прошедшей неделе?

– Как и для всех – финал Кубка Стэнли. Очень много звонков журналистов. К сожалению, больше, чем по финалу Кубка Гагарина! 

Все вместе держим кулаки за Бобровского, он выстрадал этот Кубок Стэнли. И играя за сборную России, и подвергаясь атакам североамериканской прессы.

– Эти атаки были по делу?

НХЛ – жесткая лига. Это мы возимся с легионерами, подтираем им сопли. Там все наоборот. Дали большой контракт – сразу его отрабатывай. А первые сезоны во «Флориде» именно на Бобровского вешали всех собак, хотя там в защите был проходной двор.

Но я рад, что наш вратарь выбрался из такой ситуации. В этом сила человека и профессионала – взять критику как мотивацию, подняться со дна, всех разорвать.

Хотя самое сложное в нынешнем финале еще впереди, будем за Бобровского и Тарасенко болеть, – заявил экс-нападающий «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Скиннер о Бобровском: «Боб был великолепен, он – главная причина, почему «Флорида» смогла выиграть»

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17 комментариев
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Кожевников читает американскую прессу?
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Объясните мне пожалуйста, как его цитаты так быстро попадают на спортс? У него дома на раскладушке дежурит журналист, и записывает за ним? Или он звонит в 03, а его переводят в редакцию, и он вещает свои изречения? Так?
Просто каждый день по несколько новостей... Прям талант
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Ответ deligy
Кожевников читает американскую прессу?
Хряпнет с утра и давай читать. Справа налево.
+3
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А когда сам Кожевников со дна поднимется?
+1
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Ответ Фтемноте
Объясните мне пожалуйста, как его цитаты так быстро попадают на спортс? У него дома на раскладушке дежурит журналист, и записывает за ним? Или он звонит в 03, а его переводят в редакцию, и он вещает свои изречения? Так? Просто каждый день по несколько новостей... Прям талант
Есть такой орденоносец Игорь Ларин, он всё это и генерирует.
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Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Чего-то я не припомню, чтобы Боба плющила американская пресса… он стабильно номер 1 и держит уровень с момента прихода в Пантерз… опять боярки хлебанул с утра Санек?
а то что считали его контракт провалом на первых порах,это так случайность?)
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Ну допустим в 1 матче у Флориды тоже в защите был проходной двор и что?
А то Боб тащил. А быд период его игры за Пантер где не тащил по нескольку матчей. Логично что могла быть критика, т.к судят по текущим результатам и игре.
Или по мнению Кожевникова если человек взял две Везины, то навечно закрыл рты абсолютно всем?
Это так не работает и вкупе с высокой личкой и спрос с таких мастодонтов выше. В отличии от того же Скиннера или Худобина, например.

То что сейчас Бобр обрёл вторую молодость и заслуженно получает реверансы - это кайф, да.
Но так раньше он местами точно так же заслужено мог получать критику. Это нормально. Неприкасаемых нет.
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Радулов же не играл во Флориде😊
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Скорее всех кошек) Пантеры же
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Докопались же до кожевы) сейчас - то он по факту сказал
Оценивайте новость, а не количество стаканов. Может, он трезвый, поэтому по делу сказал, тут соглашусь)
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Ответ Matador
А когда сам Кожевников со дна поднимется?
Он-рыба глубоко водная, ему не надо)
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Ответ Фтемноте
Объясните мне пожалуйста, как его цитаты так быстро попадают на спортс? У него дома на раскладушке дежурит журналист, и записывает за ним? Или он звонит в 03, а его переводят в редакцию, и он вещает свои изречения? Так? Просто каждый день по несколько новостей... Прям талант
Ghostwriting/Outsourcing
Посмотри источник новости и кто главред ресурса
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Ответ Фтемноте
Объясните мне пожалуйста, как его цитаты так быстро попадают на спортс? У него дома на раскладушке дежурит журналист, и записывает за ним? Или он звонит в 03, а его переводят в редакцию, и он вещает свои изречения? Так? Просто каждый день по несколько новостей... Прям талант
Все правильно сказано… плюсую
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Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Чего-то я не припомню, чтобы Боба плющила американская пресса… он стабильно номер 1 и держит уровень с момента прихода в Пантерз… опять боярки хлебанул с утра Санек?
Пресса его, конечно, не бомбила, но и вы неправы: первые два сезона Боб действительно играл плохо, и даже уступал место основного вратаря.
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Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Чего-то я не припомню, чтобы Боба плющила американская пресса… он стабильно номер 1 и держит уровень с момента прихода в Пантерз… опять боярки хлебанул с утра Санек?
Его не только американская пресса плющила, но бывало что и наша. Местные пользователи тоже в стороне не остались, почитать бы сейчас эти комментарии.
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Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Чего-то я не припомню, чтобы Боба плющила американская пресса… он стабильно номер 1 и держит уровень с момента прихода в Пантерз… опять боярки хлебанул с утра Санек?
Плохо вы осведомлены.
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