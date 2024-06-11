Кожевников о Бобровском: «Раньше во «Флориде» на него вешали всех собак, его атаковала американская пресса. Он выбрался из этой ситуации – в этом сила: подняться со дна, всех разорвать»

Александр Кожевников высказался о трудностях в игре Сергея Бобровского в НХЛ.

Вратарь «Флориды» был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0).

– Александр Викторович, что для вас главное на прошедшей неделе?

– Как и для всех – финал Кубка Стэнли. Очень много звонков журналистов. К сожалению, больше, чем по финалу Кубка Гагарина!

Все вместе держим кулаки за Бобровского, он выстрадал этот . И играя за сборную России, и подвергаясь атакам североамериканской прессы.

– Эти атаки были по делу?

– – жесткая лига. Это мы возимся с легионерами, подтираем им сопли. Там все наоборот. Дали большой контракт – сразу его отрабатывай. А первые сезоны во «Флориде» именно на Бобровского вешали всех собак, хотя там в защите был проходной двор.

Но я рад, что наш вратарь выбрался из такой ситуации. В этом сила человека и профессионала – взять критику как мотивацию, подняться со дна, всех разорвать.

Хотя самое сложное в нынешнем финале еще впереди, будем за Бобровского и болеть, – заявил экс-нападающий «Спартака», двукратный олимпийский чемпион .

Скиннер о Бобровском: «Боб был великолепен, он – главная причина, почему «Флорида» смогла выиграть»