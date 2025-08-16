Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марун стал помощником тренера в «Маскегоне» из USHL. В прошлом сезоне там играл Рябкин

Патрик Марун стал помощником тренера в «Маскегоне» из USHL.

Соглашение рассчитано на один сезон.

В конце минувшего регулярного чемпионата НХЛ форвард, выступавший за «Чикаго», завершил игровую карьеру.

За 14 сезонов Марун сыграл более тысячи матчей в НХЛ с учетом плей-офф. Он брал Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» (2019 год) и дважды – с «Тампой» (2020, 2021).

«Я с нетерпением жду возможности работать с организацией-победителем и учиться у тренеров, игроков и руководства.

Я также очень рад помочь игрокам развиваться и выводить их на новый уровень», – сказал Патрик Марун .

В прошлом сезоне за «Маскегон» играл россиянин Иван Рябкин , выбранный «Каролиной» под 62-м номером на драфте НХЛ-2025.