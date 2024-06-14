Беннетт о 3-0 в финале с «Эдмонтоном»: «Дело еще не закончено. У «Флориды» впереди много работы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Сэм Беннетт Хоккей

Сэм Беннетт высказался о лидерстве «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4:3) в третьей игре финальной серии плей-офф НХЛ (3-0). Четвертый матч пройдет в Эдмонтоне в субботу (по московскому времени он начнется в 03:00 в воскресенье, 16 июня). 

«Дело еще не закончено, поэтому мы не особо об этом думаем. Впереди много работы. 

Сегодня у нас получился удачный второй период. Все знают, что забивать в финале сложно, поэтому для нас это был важный отрезок.

Думаю, что все начиналось с нашей игры без шайбы. Отталкиваясь от нее, мы показали себя в атаке», – сказал Беннетт, ставший автором одной из шайб южан. 

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7 комментариев
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Ответ Большое сердце Неймара
А какой контракт у него? Нравится этот парень своей игрой.
Смотрите кэпфрендли, пока не закрыли ))

4,425 млн, действует еще на следующий сезон.
+3
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+3
Один из малозаметных обывателю героев - очень ждал его гола в финале - заслужил!
+2
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А какой контракт у него? Нравится этот парень своей игрой.
+1
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+1
Да ладно уж..) Чашка в кармане…
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Ответ Александр Балабанов
Смотрите кэпфрендли, пока не закрыли )) 4,425 млн, действует еще на следующий сезон.
Спасибо, посмотрел.
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Ответ Александр Балабанов
Смотрите кэпфрендли, пока не закрыли )) 4,425 млн, действует еще на следующий сезон.
Хороший парень на своём месте, пашет за двоих.
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Ответ Александр Балабанов
Смотрите кэпфрендли, пока не закрыли )) 4,425 млн, действует еще на следующий сезон.
Так пока вроде и не объявили, что его закроют. Думаю Кэпс нужен только домен, в таком случае они получат стартовый траффик в большом объеме
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