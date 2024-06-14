Беннетт о 3-0 в финале с «Эдмонтоном»: «Дело еще не закончено. У «Флориды» впереди много работы»

Сэм Беннетт высказался о лидерстве «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4:3) в третьей игре финальной серии плей-офф (3-0). Четвертый матч пройдет в в субботу (по московскому времени он начнется в 03:00 в воскресенье, 16 июня).

«Дело еще не закончено, поэтому мы не особо об этом думаем. Впереди много работы.

Сегодня у нас получился удачный второй период. Все знают, что забивать в финале сложно, поэтому для нас это был важный отрезок.

Думаю, что все начиналось с нашей игры без шайбы. Отталкиваясь от нее, мы показали себя в атаке», – сказал , ставший автором одной из шайб южан.