Беннетт о 3-0 в финале с «Эдмонтоном»: «Дело еще не закончено. У «Флориды» впереди много работы»
Сэм Беннетт высказался о лидерстве «Флориды» в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (4:3) в третьей игре финальной серии плей-офф НХЛ (3-0). Четвертый матч пройдет в Эдмонтоне в субботу (по московскому времени он начнется в 03:00 в воскресенье, 16 июня).
«Дело еще не закончено, поэтому мы не особо об этом думаем. Впереди много работы.
Сегодня у нас получился удачный второй период. Все знают, что забивать в финале сложно, поэтому для нас это был важный отрезок.
Думаю, что все начиналось с нашей игры без шайбы. Отталкиваясь от нее, мы показали себя в атаке», – сказал Беннетт, ставший автором одной из шайб южан.
4,425 млн, действует еще на следующий сезон.