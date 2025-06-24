Мисюль вернулся в «Локомотив». Контракт – на год
Даниил Мисюль вернулся в «Локомотив» из Северной Америки.
Срок соглашения защитника с ярославским клубом рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне Даниил Мисюль выступал за фарм-клубы «Нью-Джерси» и «Бостона» в АХЛ. Всего он набрал 10 (1+2) очков в 63 матчах с учетом плей-офф. В его активе также 1 игра в НХЛ за «Девилс».
Мисюль уже выступал за «Локомотив» с 2018 по 2023 год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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