Мисюль вернулся в «Локомотив». Контракт – на год

Даниил Мисюль вернулся в «Локомотив» из Северной Америки.

Срок соглашения защитника с ярославским клубом рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Даниил Мисюль выступал за фарм-клубы «Нью-Джерси» и «Бостона » в АХЛ . Всего он набрал 10 (1+2) очков в 63 матчах с учетом плей-офф. В его активе также 1 игра в НХЛ за «Девилс».

Мисюль уже выступал за «Локомотив » с 2018 по 2023 год.