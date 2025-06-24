Могильный про включение в Зал славы: «Рад стать частью такой замечательной организации»
Александр Могильный отреагировал на включение в Зал хоккейной славы.
Стали стало известно, что в Зал славы в Торонто вошли Здено Хара, Джо Торнтон, Данкан Кит и Александр Могильный.
«Я рад стать частью такой замечательной организации, как Зал хоккейной славы.
Я хочу поблагодарить моих товарищей по командам из России и НХЛ за то, что помогли мне удостоиться этой чести», – сказал Александр Могильный.
Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.
Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости