Могильный про включение в Зал славы: «Рад стать частью такой замечательной организации»

Александр Могильный отреагировал на включение в Зал хоккейной славы.

Стали стало известно , что в Зал славы в Торонто вошли Здено Хара, Джо Торнтон, Данкан Кит и Александр Могильный.

«Я рад стать частью такой замечательной организации, как Зал хоккейной славы.

Я хочу поблагодарить моих товарищей по командам из России и НХЛ за то, что помогли мне удостоиться этой чести», – сказал Александр Могильный .

Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года.