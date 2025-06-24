Депутат Журова об Овечкине: «Посмотрела бы про него фильм. Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире. Многие же не знают его судьбу»

Светлана Журова предложила снять фильм об Александре Овечкине.

6 апреля капитан «Вашингтона » Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

«В последнее время в России снимали немало фильмов, посвященных спортсменам, спортивным событиям, нашим победам. Было бы здорово, чтобы сняли художественный фильм про Александра Овечкина , его рекорд в НХЛ.

Многие же не знают его судьбу. Было бы интересно показать путь Александра, как он с малых лет начинал свою карьеру. Это хорошая идея.

Я против того, чтобы при жизни ставили памятники спортсменам или называли в их честь стадионы, улицы. А снять фильм про действующего или ныне живущего спортсмена – это нормально. Я точно посмотрела бы фильм про Овечкина.

Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.