Депутат Журова об Овечкине: «Посмотрела бы про него фильм. Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире. Многие же не знают его судьбу»
6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
«В последнее время в России снимали немало фильмов, посвященных спортсменам, спортивным событиям, нашим победам. Было бы здорово, чтобы сняли художественный фильм про Александра Овечкина, его рекорд в НХЛ.
Многие же не знают его судьбу. Было бы интересно показать путь Александра, как он с малых лет начинал свою карьеру. Это хорошая идея.
Я против того, чтобы при жизни ставили памятники спортсменам или называли в их честь стадионы, улицы. А снять фильм про действующего или ныне живущего спортсмена – это нормально. Я точно посмотрела бы фильм про Овечкина.
Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.