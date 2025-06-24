Агент Черных о снятии «Витязя»: «Игрокам нужно срочно решать свои вопросы. Команды наполняются, кто-то останется безработным, придется отыграть сезон в ВХЛ»
Сегодня стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.
– Конечно, это нерадостные новости. Тем более трудоустраиваться нужно будет и игрокам, и тренерам, и персоналу. Люди работали годами, им надо кормить семьи. Поэтому в этой ситуации нет ничего хорошего.
– Непонятен статус игроков «Витязя»…
– Думаю, в ближайшее время лига примет решение. Как я понимаю, в КХЛ дали «Витязю» возможность продавать хоккеистов, чтобы гасить долги, а тем, кто не будут проданы, присвоят статус неограниченно свободных агентов.
Игрокам тоже нужно срочно решать свои вопросы с учетом того, что команды наполняются. Конкуренция становится выше, и кто-то останется безработным.
– Игроки вашего агентства остались в «Витязе»?
– Хорошо, что у нас в этой команде было немного игроков. Все те наши ребята, которые остались, будут при работе.
– На рынок эта ситуация повлияет?
– У нас были ребята, которые рассматривались клубами, но спрос на них поостыл, потому что все увидели, что появилась возможность забрать у «Витязя» игроков дешевле, чем на рынке. А многие из этой команды вообще могут стать НСА. Не в значительной роли, но эта ситуация сыграет.
Практически всех, кого хотели, в «Витязе» уже раздали. Возможно, кому-то придется отыграть сезон в ВХЛ. Просто физически мест в КХЛ не так много с учетом того, что одна команда ушла, – сказал агент Александр Черных.
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