Агент Черных о снятии «Витязя»: «Игрокам нужно срочно решать свои вопросы. Команды наполняются, кто-то останется безработным, придется отыграть сезон в ВХЛ»

Александр Черных высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ.

Сегодня стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

– Конечно, это нерадостные новости. Тем более трудоустраиваться нужно будет и игрокам, и тренерам, и персоналу. Люди работали годами, им надо кормить семьи. Поэтому в этой ситуации нет ничего хорошего.

– Непонятен статус игроков «Витязя»…

– Думаю, в ближайшее время лига примет решение. Как я понимаю, в КХЛ дали «Витязю» возможность продавать хоккеистов, чтобы гасить долги, а тем, кто не будут проданы, присвоят статус неограниченно свободных агентов.

Игрокам тоже нужно срочно решать свои вопросы с учетом того, что команды наполняются. Конкуренция становится выше, и кто-то останется безработным.

– Игроки вашего агентства остались в «Витязе»?

– Хорошо, что у нас в этой команде было немного игроков. Все те наши ребята, которые остались, будут при работе.

– На рынок эта ситуация повлияет?

– У нас были ребята, которые рассматривались клубами, но спрос на них поостыл, потому что все увидели, что появилась возможность забрать у «Витязя» игроков дешевле, чем на рынке. А многие из этой команды вообще могут стать НСА. Не в значительной роли, но эта ситуация сыграет.

Практически всех, кого хотели, в «Витязе » уже раздали. Возможно, кому-то придется отыграть сезон в ВХЛ . Просто физически мест в КХЛ не так много с учетом того, что одна команда ушла, – сказал агент Александр Черных .

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