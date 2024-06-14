Барков повторил рекорд «Флориды» по числу победных голов в одном розыгрыше плей-офф (4)

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Брэд Ричардс НХЛ рекорды Александр Барков Мэттью Ткачак Картер Верхэге Хоккей

Александр Барков повторил рекорд «Флориды» по победным голам в одном плей-офф.

Капитан «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой третьего матча финальной серии с «Эдмонтоном» (4:3, 3-0). 

Его гол стал победным в матче. Нападающий повторил рекорд «Пантерс» по числу победных голов в одном розыгрыше плей-офф (4 в 20 играх). 

Он был установлен Картером Верхэге и Мэттью Ткачаком в прошлом сезоне (4 в 21 и 4 в 20 соответственно). 

Рекорд лиги по числу победных голов за один розыгрыш принадлежит Брэду Ричардсу (2004, «Тампа», 7 в 23). Форвард получил «Конн Смайт Трофи» по итогам победного для «Лайтнинг» плей-офф.

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