Барков повторил рекорд «Флориды» по числу победных голов в одном розыгрыше плей-офф (4)

Александр Барков повторил рекорд «Флориды» по победным голам в одном плей-офф.

Капитан «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой третьего матча финальной серии с « » (4:3, 3-0).

Его гол стал победным в матче. Нападающий повторил рекорд «Пантерс» по числу победных голов в одном розыгрыше плей-офф (4 в 20 играх).

Он был установлен и в прошлом сезоне (4 в 21 и 4 в 20 соответственно).

Рекорд лиги по числу победных голов за один розыгрыш принадлежит (2004, «Тампа», 7 в 23). Форвард получил «Конн Смайт Трофи» по итогам победного для «Лайтнинг» плей-офф.