Барков набрал 1+1 в 3-м матче финала Кубка Стэнли и был признан 1-й звездой. Гол капитана принес «Флориде» победу

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков набрал 1+1 в 3-м матче финала, его гол принес «Флориде» победу.

Капитан «Пантерс» был признан первой звездой третьего матча финальной серии с «Эдмонтоном» (4:3, 3-0). 

Нападающий не смог доиграть второй матч серии из-за удара в голову, полученного в результате силового приема форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

Сегодня Барков (20:06, «+2», 63,2% на точке) ассистировал Сэму Райнхарту, открывшему счет в первом периоде, а во втором периоде забил сам. Этот гол в итоге стал победным в матче. 

На счету Александра 21 (7+14) очко в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+4». 

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6 комментариев
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Коня скорее всего получит кто то с фамилией на Б
+9
0
+9
Понятно что все мы болеем за русских и хотим, чтобы коня получил Боб. Но вручают не всегда объективно, например в 2018 году должен был получать Кузя, но вручили Ови, ведь это лучше для лиги. Так и здесь получит финн, потому что финны не разу не выигрывали коня и это опять же благоприятней скажется для лиги.
+2
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+2
Встряска от Драйзайтля пошла на пользу
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Заслуживает коня, сегодня важнейшие действия для победы в матче сделал
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Ответ Павел Зарубин
Понятно что все мы болеем за русских и хотим, чтобы коня получил Боб. Но вручают не всегда объективно, например в 2018 году должен был получать Кузя, но вручили Ови, ведь это лучше для лиги. Так и здесь получит финн, потому что финны не разу не выигрывали коня и это опять же благоприятней скажется для лиги.
== но вручили Ови, ведь это лучше для лиги. ==

"Конн Смайт" вручается по итогам голосования 18 представителей прессы. И было изначально совершенно понятно, что Кузнецову эти выборы не выиграть никак.
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