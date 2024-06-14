Барков набрал 1+1 в 3-м матче финала Кубка Стэнли и был признан 1-й звездой. Гол капитана принес «Флориде» победу

Александр Барков набрал 1+1 в 3-м матче финала, его гол принес «Флориде» победу.

Капитан «Пантерс» был признан первой звездой третьего матча финальной серии с « » (4:3, 3-0).

Нападающий не смог доиграть второй матч серии из-за удара в голову, полученного в результате силового приема форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

Сегодня Барков (20:06, «+2», 63,2% на точке) ассистировал Сэму Райнхарту, открывшему счет в первом периоде, а во втором периоде забил сам. Этот гол в итоге стал победным в матче.

На счету 21 (7+14) очко в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+4».