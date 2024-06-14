Барков набрал 1+1 в 3-м матче финала Кубка Стэнли и был признан 1-й звездой. Гол капитана принес «Флориде» победу
Александр Барков набрал 1+1 в 3-м матче финала, его гол принес «Флориде» победу.
Капитан «Пантерс» был признан первой звездой третьего матча финальной серии с «Эдмонтоном» (4:3, 3-0).
Нападающий не смог доиграть второй матч серии из-за удара в голову, полученного в результате силового приема форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.
Сегодня Барков (20:06, «+2», 63,2% на точке) ассистировал Сэму Райнхарту, открывшему счет в первом периоде, а во втором периоде забил сам. Этот гол в итоге стал победным в матче.
На счету Александра 21 (7+14) очко в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+4».
"Конн Смайт" вручается по итогам голосования 18 представителей прессы. И было изначально совершенно понятно, что Кузнецову эти выборы не выиграть никак.