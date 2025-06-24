Дементьев о «Витязе»: «Жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит сезон. Команда не всегда добивалась высоких результатов, но своей игрой была интересна»
Сегодня стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.
«Очень жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит ближайший сезон. И не просто одна команда КХЛ, а еще и команда МХЛ. Поэтому будут внесены серьезные корректировки на рынке.
Надеюсь, что со временем будет решен вопрос возвращения этой команды и всего бренда в лигу. Дай бог, чтобы так и было.
На заре появления этой команды в лиге я работал там тренером вместе с Майком Крушелниски, благодаря чему получил огромное удовольствие и опыт. Для меня «Витязь» – это не пустой звук, как и для многих, кто участвовал в становлении данной организации.
Это самобытная команда. Не всегда она добивалась высоких результатов, но однозначно своей игрой была интересна», – сказал агент Алексей Дементьев.