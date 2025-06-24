  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дементьев о «Витязе»: «Жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит сезон. Команда не всегда добивалась высоких результатов, но своей игрой была интересна»
4

Дементьев о «Витязе»: «Жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит сезон. Команда не всегда добивалась высоких результатов, но своей игрой была интересна»

Алексей Дементьев высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ.

Сегодня стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26. 

«Очень жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит ближайший сезон. И не просто одна команда КХЛ, а еще и команда МХЛ. Поэтому будут внесены серьезные корректировки на рынке.

Надеюсь, что со временем будет решен вопрос возвращения этой команды и всего бренда в лигу. Дай бог, чтобы так и было.

На заре появления этой команды в лиге я работал там тренером вместе с Майком Крушелниски, благодаря чему получил огромное удовольствие и опыт. Для меня «Витязь» – это не пустой звук, как и для многих, кто участвовал в становлении данной организации.

Это самобытная команда. Не всегда она добивалась высоких результатов, но однозначно своей игрой была интересна», – сказал агент Алексей Дементьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoВитязь
logoАлексей Дементьев
logoКХЛ
logoМХЛ
Майк Крушелниски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Черных о снятии «Витязя»: «Игрокам нужно срочно решать свои вопросы. Команды наполняются, кто-то останется безработным, придется отыграть сезон в ВХЛ»
1сегодня, 18:38
Бабаев о снятии «Витязя»: «Остается много неприятных для КХЛ вопросов. Почему игроки до сих пор числятся за клубом, зачем дана еще неделя? Они должны быть свободными агентами»
5сегодня, 16:59
АКМ о КХЛ: «Не ведем переговоров о занятии места «Витязя» и не планируем это делать»
2сегодня, 16:37
Главные новости
Жаровский – 35-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Боба Маккензи, Прохоров – 36-й, Рябкин – 41-й, Лиъматов – 55-й, Фролов – 57-й, Андреянов – 58-й, Алексей Медведев – 59-й
115 минут назад
Хара, Торнтон и Кит выбраны в Зал славы
421 минуту назад
Могильный вошел в Зал хоккейной славы
3738 минут назад
Сурин о новом контракте Радулова: «Я ему позвонил, поздравил. Он сказал: «Еще сезончик побегаем». Костяк «Локомотива» сохранился, это польза для нас, все уже друг друга знают»
10сегодня, 18:50
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 8-й, Проворов – 11-й, Беннетт – 2-й, Элерс – 3-й, Таварес – 4-й, Маршанд – 6-й
10сегодня, 18:19
Егор Сурин: «Решил остаться в «Локомотиве», потому что в Америку надо ехать готовым, чтобы не было колебаний между АХЛ и НХЛ. Представители «Нэшвилла» меня поняли и поддержали»
3сегодня, 17:44
«Сент-Луис» показал обновленный логотип и форму, вдохновленную джерси с дебютного сезона клуба в НХЛ
5сегодня, 17:28Фото
Бабаев о снятии «Витязя»: «Остается много неприятных для КХЛ вопросов. Почему игроки до сих пор числятся за клубом, зачем дана еще неделя? Они должны быть свободными агентами»
5сегодня, 16:59
Сурин будет зарабатывать 50 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)
16сегодня, 16:51
АКМ о КХЛ: «Не ведем переговоров о занятии места «Витязя» и не планируем это делать»
2сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Могильный про включение в Зал славы: «Рад стать частью такой замечательной организации»
8 минут назад
Агент Черных о снятии «Витязя»: «Игрокам нужно срочно решать свои вопросы. Команды наполняются, кто-то останется безработным, придется отыграть сезон в ВХЛ»
1сегодня, 18:38
Мисюль заработает 42 млн рублей за сезон в «Локомотиве» (Metaratings)
5сегодня, 17:58
Депутат Журова об Овечкине: «Посмотрела бы про него фильм. Такая картина будет интересна многим не только в России, но и в мире. Многие же не знают его судьбу»
7сегодня, 17:52
Сушинский о кандидатах на попадание в Зал славы: «Приятно, что Гончара и Могильного помнят. Следующими туда могут войти Овечкин и Малкин. Бобровскому далеко еще до этого, пусть играет!»
сегодня, 16:24
Мисюль вернулся в «Локомотив». Контракт – на год
11сегодня, 15:15
Журова о Бобровском и Куликове с флагами РФ на параде «Флориды»: «Американцы дали добро, хотя многие говорят, что они против русских. Видите, ничего подобного»
4сегодня, 14:48
«Приход Ротенберга в «Локомотив» точно добавит медийности российскому хоккею». Рябыкин о тренере
14сегодня, 14:34
Плющев о возможной замене «Витязя»: «Нужно ли менять шило на мыло, если клуб не будет соответствовать требованиям. Если принимать, то он должен что-то привнести, лига и так падает в мастерстве»
2сегодня, 14:04
Быков о снятии «Витязя»: «Не думаю, что это бьет по имиджу лиги. Печально и жалко, в первую очередь для болельщиков в Московской области»
7сегодня, 13:40