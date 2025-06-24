Дементьев о «Витязе»: «Жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит сезон. Команда не всегда добивалась высоких результатов, но своей игрой была интересна»

Алексей Дементьев высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ.

Сегодня стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

«Очень жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит ближайший сезон. И не просто одна команда КХЛ, а еще и команда МХЛ . Поэтому будут внесены серьезные корректировки на рынке.

Надеюсь, что со временем будет решен вопрос возвращения этой команды и всего бренда в лигу. Дай бог, чтобы так и было.

На заре появления этой команды в лиге я работал там тренером вместе с Майком Крушелниски , благодаря чему получил огромное удовольствие и опыт. Для меня «Витязь » – это не пустой звук, как и для многих, кто участвовал в становлении данной организации.

Это самобытная команда. Не всегда она добивалась высоких результатов, но однозначно своей игрой была интересна», – сказал агент Алексей Дементьев .