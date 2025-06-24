Ротенберг о Могильном в Зале славы: «Поздравляю от всей души. Это кумир детства, вместе с Буре и Федоровым»
Роман Ротенберг поздравил Александра Могильного с включением в Зал славы.
«От всей души поздравляю Александра Могильного.
Это кумир детства, вместе с Павлом Буре и Сергеем Федоровым», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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