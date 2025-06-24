Сушинский о кандидатах на попадание в Зал славы: «Приятно, что Гончара и Могильного помнят. Следующими туда могут войти Овечкин и Малкин. Бобровскому далеко еще до этого, пусть играет!»
Максим Сушинский высказался о кандидатах на включение в Зал хоккейной славы.
Сергей Гончар и Александр Могильный ранее вошли в список кандидатов на попадание в Зал славы в этом году по версии сайта НХЛ.
«Рад за Гончара и Могильного! Лучше поздно, чем никогда есть. Приятно, что их включают в этот список и помнят.
Следующими в Зал славы НХЛ могут войти Овечкин и Малкин. Бобровскому далеко еще до этого, пусть играет!» – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Гончар, Могильный, Тео Флери, Зеттерберг, Джозеф, Хара и Торнтон – в числе кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в этом году по версии сайта НХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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