Сушинский о кандидатах на попадание в Зал славы: «Приятно, что Гончара и Могильного помнят. Следующими туда могут войти Овечкин и Малкин. Бобровскому далеко еще до этого, пусть играет!»

Максим Сушинский высказался о кандидатах на включение в Зал хоккейной славы.

Сергей Гончар и Александр Могильный ранее вошли в список кандидатов на попадание в Зал славы в этом году по версии сайта НХЛ.

«Рад за Гончара и Могильного! Лучше поздно, чем никогда есть. Приятно, что их включают в этот список и помнят.

Следующими в Зал славы НХЛ могут войти Овечкин и Малкин. Бобровскому далеко еще до этого, пусть играет!» – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Гончар, Могильный, Тео Флери, Зеттерберг, Джозеф, Хара и Торнтон – в числе кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в этом году по версии сайта НХЛ