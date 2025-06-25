«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым. Зарплата сократилась с 85 до 55 млн рублей («СЭ»)

«Локомотив» переподписал контракт с Максимом Шалуновым на сезон-2025/26.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

По данным издания, зарплата форварда сократилась с 85 до 55 млн рублей. Это произошло благодаря тому, что клуб имеет право выплатить неограниченные по размеру чемпионские бонусы за победу в Кубке Гагарина-2025, которые скомпенсировали снижение оклада.

В сезоне-2024/25 Максим Шалунов провел 60 матчей в регулярке и набрал 37 (18+19) очков. В плей-офф в его активе 13 (6+7) баллов в 21 игре.