«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым. Зарплата сократилась с 85 до 55 млн рублей («СЭ»)
«Локомотив» переподписал контракт с Максимом Шалуновым на сезон-2025/26.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, зарплата форварда сократилась с 85 до 55 млн рублей. Это произошло благодаря тому, что клуб имеет право выплатить неограниченные по размеру чемпионские бонусы за победу в Кубке Гагарина-2025, которые скомпенсировали снижение оклада.
В сезоне-2024/25 Максим Шалунов провел 60 матчей в регулярке и набрал 37 (18+19) очков. В плей-офф в его активе 13 (6+7) баллов в 21 игре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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