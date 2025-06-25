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Мартин завершил игровую карьеру и стал помощником генменеджера «Айлендерс»

Мэтт Мартин завершил игровую карьеру и стал помощником генменеджера «Айлендерс».

36-летний форвард объявил о завершении игровой карьеры в НХЛ. Он выступал в лиге с 2009 года.

После этого генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш сообщил, что назначил Мэтта Мартина специальным помощником генменеджера. 

Нападающий провел в НХЛ 987 игр за «Айлендерс» и «Торонто». Всего он набрал 178 (81+97) очков в регулярных чемпионатах. В 88 играх плей-офф Кубка Стэнли на его счету 13 (8+5) баллов. 

В сезоне-2024/25 форвард провел 32 игры за «Айлендерс» и сделал 2 передачи.

С 3936 хитами в 987 играх регулярки Мартин занимает 2-е место в истории НХЛ по числу силовых приемов (с сезона-2005/06, когда ведется статистика). Он уступает только Кэлу Клаттербаку (4029).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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