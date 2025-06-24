Жаровский – 35-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Боба Маккензи, Прохоров – 36-й, Рябкин – 41-й, Лиъматов – 55-й, Фролов – 57-й, Андреянов – 58-й, Алексей Медведев – 59-й
Топ-80 возглавил защитник Мэттью Шефер.
1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
2. н. Майкл Миса («Сагино»)
3. н. Портер Мартон («Брэмптон»)
4. н. Антон Фрондель («Юргорден»)
5. н. Калеб Денуайе («Монктон»)
6. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)
7. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
8. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)
9. н Роджер Маккуин («Брэндон»)
10. н Виктор Эклунд («Юргорден»)
...35. н Александр Жаровский («Толпар»)
36. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб)
...41. н Иван Рябкин («Маскигон»)
...55. з Курбан Лиъматов (МХК «Динамо»)
...57. в Семен Фролов (МХК «Спартак»)
58. в Петр Андреянов («Красная Армия»)
59. в Алексей Медведев («Лондон Найтс»).
Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом»