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  • Жаровский – 35-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Боба Маккензи, Прохоров – 36-й, Рябкин – 41-й, Лиъматов – 55-й, Фролов – 57-й, Андреянов – 58-й, Алексей Медведев – 59-й
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Жаровский – 35-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Боба Маккензи, Прохоров – 36-й, Рябкин – 41-й, Лиъматов – 55-й, Фролов – 57-й, Андреянов – 58-й, Алексей Медведев – 59-й

Иван Рябкин вошел в рейтинг драфта НХЛ-2025 от эксперта TSN Боба Маккензи.

Топ-80 возглавил защитник Мэттью Шефер

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)

2. н. Майкл Миса («Сагино»)

3. н. Портер Мартон («Брэмптон»)

4. н. Антон Фрондель («Юргорден»)

5. н. Калеб Денуайе («Монктон»)

6. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)

7. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)

8. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)

9. н Роджер Маккуин («Брэндон»)

10. н Виктор Эклунд («Юргорден»)

...35. н Александр Жаровский («Толпар»)

36. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб)

...41. н Иван Рябкин («Маскигон»)

...55. з Курбан Лиъматов (МХК «Динамо»)

...57. в Семен Фролов (МХК «Спартак»)

58. в Петр Андреянов («Красная Армия»)

59. в Алексей Медведев («Лондон Найтс»). 

Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
Драфт НХЛ
рейтинги
logoНХЛ
logoБоб Маккензи
logoПетр Андреянов
logoЦСКА
Брэди Мартин
logoИван Рябкин
logoДжеймс Хэгенс
Антон Фрондель
logoПортер Мартон
logoМХК Динамо Санкт-Петербург
Калеб Денуайе
logoСемен Фролов
Мэттью Шефер
logoАлександр Жаровский
logoКрасная Армия
logoМХК Спартак
Роджер Маккуин
Майкл Миса
logoМХК Динамо
logoКурбан Лиъматов
Виктор Эклунд
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