Руководитель клуба НХЛ о Силаеве на драфте-2024: «У него потенциал суперзвезды. Очень заманчивый вариант»
Руководитель клуба НХЛ назвал Антона Силаева потенциальной суперзвездой.
18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.
Руководитель одного из клубов лиги поделился мнением о том, кто является лучшим защитником среди игроков, доступных для выбора на предстоящем драфте.
«Силаев - очень заманчивый вариант. Он отлично катается для своих размеров. Он очень физически мощный.
Он может продвигать шайбу. У него потенциал суперзвезды. Найти кого-то подобного ему можно только на драфте», – сказал руководитель клуба НХЛ на условиях анонимности.