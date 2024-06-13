Руководитель клуба НХЛ о Силаеве на драфте-2024: «У него потенциал суперзвезды. Очень заманчивый вариант»

Теги Торпедо НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Антон Силаев Хоккей

Руководитель клуба НХЛ назвал Антона Силаева потенциальной суперзвездой.

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

Руководитель одного из клубов лиги поделился мнением о том, кто является лучшим защитником среди игроков, доступных для выбора на предстоящем драфте.

«Силаев - очень заманчивый вариант. Он отлично катается для своих размеров. Он очень физически мощный.

Он может продвигать шайбу. У него потенциал суперзвезды. Найти кого-то подобного ему можно только на драфте», – сказал руководитель клуба НХЛ на условиях анонимности.

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