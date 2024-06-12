Скаут НХЛ: «Силаев – фрик. Если бы он играл в Америке, соперничал бы с Селебрини за звание проспекта номер 1»

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Скаут НХЛ поделился мнением о защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве.

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

«Силаев – фрик. У него на лице написано – звезда.

Если бы он играл в Северной Америке, то весь сезон соперничал бы с Селебрини за звание проспекта номер 1», – сказал скаут НХЛ, давший комментарий на условиях анонимности.

В минувшем сезоне Антон Силаев провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 14:54.

В плей-офф он сыграл 5 матчей и сделал две результативных передачи при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 16:43.

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9 комментариев
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Фрик в данном случае разумнее переводить как "чудак", "ненормальный". В русском языке слово "фрик" имеет отрицательную коннотацию, является синонимом шута.
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Фрик скорее в значении Единорог
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Ответ Баночка С Землицей
Фрик в данном случае разумнее переводить как "чудак", "ненормальный". В русском языке слово "фрик" имеет отрицательную коннотацию, является синонимом шута.
Это скорее всего что кто-то воспользовался в начале просто Гугл переводчиком не используя Оксфордский словарь как сайт где даются примеры использования. Деталь без контекста это всего лишь частица в хаосе нужна картина для понимания и осознания.
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Ответ Баночка С Землицей
Фрик в данном случае разумнее переводить как "чудак", "ненормальный". В русском языке слово "фрик" имеет отрицательную коннотацию, является синонимом шута.
В данном контексте ближе всего слово "монстр" с позитивным окрасом. С тем посылом, что человек уделывает всех соперников, выше всех на две головы и т.д.
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это кто-то из-за рубежа такое сказал получается. Я не особо смотрел игры Торпедо, но до сих пор чувство что его взлет это возможно и вспышка, где молодому парню просто дали играть. ну не знаю. буду рад если Силаев оправдает возложенные на него надежды.
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Силаев - крутой. На мой взгляд он сильнее Левшунова. Но что там с мозгами на длинной дистанции - черт знает. Как обычно с молодежью
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Ответ Баночка С Землицей
Фрик в данном случае разумнее переводить как "чудак", "ненормальный". В русском языке слово "фрик" имеет отрицательную коннотацию, является синонимом шута.
В русской транскрипции больше подходит слово блаж. Блажь в голове . это не плохо и не хорошо , но человек со своим "тараканами " в голове.
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Ответ Баночка С Землицей
Фрик в данном случае разумнее переводить как "чудак", "ненормальный". В русском языке слово "фрик" имеет отрицательную коннотацию, является синонимом шута.
Да, грикфрик, то бишь Адетокумбо, как раз чудной;)
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Ответ Баночка С Землицей
Фрик в данном случае разумнее переводить как "чудак", "ненормальный". В русском языке слово "фрик" имеет отрицательную коннотацию, является синонимом шута.
Скорее, не фрик, а гик
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