Скаут НХЛ: «Силаев – фрик. Если бы он играл в Америке, соперничал бы с Селебрини за звание проспекта номер 1»

Скаут НХЛ поделился мнением о защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве.

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

«Силаев – фрик. У него на лице написано – звезда.

Если бы он играл в Северной Америке, то весь сезон соперничал бы с за звание проспекта номер 1», – сказал скаут НХЛ, давший комментарий на условиях анонимности.

В минувшем сезоне провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 14:54.

В плей-офф он сыграл 5 матчей и сделал две результативных передачи при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 16:43.