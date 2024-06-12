Руководитель клуба НХЛ о лучшем защитнике на драфте-2024: «Если говорить о чистом таланте, то Силаев. Но я не знаю, смогу ли назвать это имя, учитывая связанные с КХЛ риски»

Руководитель клуба НХЛ поделился мнением о защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве.

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

Руководитель одного из клубов лиги поделился мнением о том, кто является лучшим защитником среди игроков, доступных для выбора на предстоящем драфте.

«Если говорить о чистом таланте, то это был бы , но я не знаю, смогу ли я назвать это имя, учитывая связанные с риски, в отличие от одного из других доступных игроков.

У Левшунова есть все, что можно ожидать от потенциального защитника номер 1. Он доминировал в студенческом хоккее после того, как был очень хорош в USHL», – сказал руководитель клуба НХЛ на условиях анонимности.