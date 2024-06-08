Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от The Hockey News, Силаев – 3-й, Чернышов – 18-й, Артамонов – 24-й

Два российских игрока вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ от The Hockey News.

Журналист издания Райан Кеннеди представил окончательный рейтинг драфта-2024, в который вошли 120 хоккеистов. Список возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н (университет Бостона)

2. н (« »)

3. з («Торпедо»)

4. з Зеев Байум (университет Денвера)

5. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

6. н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)

7. з (университет Мичигана)

8. з Зейн Парех («Сагино»)

9. н Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)

10. н Конста Хелениус («Юкурит»)

...18. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...24. н Никита Артамонов («Торпедо»)

...38. н Егор Сурин («Локо»)

...65. з Матвей Шуравин (ЦСКА).