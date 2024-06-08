Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от The Hockey News, Силаев – 3-й, Чернышов – 18-й, Артамонов – 24-й

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Два российских игрока вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ от The Hockey News.

Журналист издания Райан Кеннеди представил окончательный рейтинг драфта-2024, в который вошли 120 хоккеистов. Список возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

 2. н Иван Демидов («СКА-1946»)

3. з Антон Силаев («Торпедо»)

4. з Зеев Байум (университет Денвера)

5. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

6. н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)

7. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

8. з Зейн Парех («Сагино»)

9. н Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)

10. н Конста Хелениус («Юкурит»)

...18. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...24. н Никита Артамонов («Торпедо»)

...38. н Егор Сурин («Локо»)

...65. з Матвей Шуравин (ЦСКА).

11 комментариев
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Ответ Александр Богомолов
Знатоки, Селебрини действительно лучше Демидова? Или русский фактор? П. С. А А Силаева третьим не возьмут. Восьмым девятым скорее уйдёт
Сложный вопрос. Селебрини считается в перспективе одним из лучших двусторонних центров в лиге. Демидов нападающий в его классическом представлении с невероятно высоким апсайдом. Возможно апсайд у Демидова в целом и выше, но Во-первых таких как Селебрини ценят больше, а во-вторых в эпоху когда наши не играют на международных турнирах скаутам сложно сделать однозначный вывод. И да, Селебрини может играть в НХЛ уже здесь и сейчас, Демидова ждать год
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+7
Ответ Александр Богомолов
Знатоки, Селебрини действительно лучше Демидова? Или русский фактор? П. С. А А Силаева третьим не возьмут. Восьмым девятым скорее уйдёт
Ну сравни уровни NCAA и МХЛ, вот и ответ. Из первой можно выйти и сразу стать лидером, как Айкел, МакЭвой, Кули и Макар, а вот из второй с любой статистикой даже в КХЛ не факт, что сразу в состав попадешь. Вот и ответ
+6
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+4
Ну не выберут Силаева 3-м. Никогда не поверю что Анахайм обладая 3-м пиком, выбирая защитника пройдет мимо Левшунова или Байума ради Силаева.
+3
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+3
Ответ SeRgE23
В Набокова здесь вообще не верят. А у парня хороший возврат для НХЛ. Все же вратари редко в 18-19 сразу попадают в НХЛ. Круто проферфомил себя в этом сезоне.
Просто он на 3 года старше возраста драфта.
Его конечно задрафтуют, но вряд ли высоко.
+3
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+3
Сын Игинлы? С такими новостями понимаешь как летит время.
+3
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+2
Знатоки, Селебрини действительно лучше Демидова? Или русский фактор? П. С. А А Силаева третьим не возьмут. Восьмым девятым скорее уйдёт
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Фактор Силаева. Помнится и Мичкова взяли только после одного нашего защитника.
Так что не удивлюсь повтору данного сценария.
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Ответ Ilya Mukhachev
Фактор Силаева. Помнится и Мичкова взяли только после одного нашего защитника. Так что не удивлюсь повтору данного сценария.
У Силаева за спиной только один успешный сезон. В МХЛ стата была никакая, на международном уровне не играл. Брать его высоко достаточно рискованно.
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Ответ SeRgE23
В Набокова здесь вообще не верят. А у парня хороший возврат для НХЛ. Все же вратари редко в 18-19 сразу попадают в НХЛ. Круто проферфомил себя в этом сезоне.
Ну редко берут вратарей в первом раунде. Даже Василевский относительно не высоко ушёл
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В Набокова здесь вообще не верят. А у парня хороший возврат для НХЛ. Все же вратари редко в 18-19 сразу попадают в НХЛ. Круто проферфомил себя в этом сезоне.
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Егор Сурин будет кражей драфта! 🔥💯
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