Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от The Hockey News, Силаев – 3-й, Чернышов – 18-й, Артамонов – 24-й
Два российских игрока вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ от The Hockey News.
Журналист издания Райан Кеннеди представил окончательный рейтинг драфта-2024, в который вошли 120 хоккеистов. Список возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Иван Демидов («СКА-1946»)
3. з Антон Силаев («Торпедо»)
4. з Зеев Байум (университет Денвера)
5. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
6. н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)
7. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
8. з Зейн Парех («Сагино»)
9. н Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)
10. н Конста Хелениус («Юкурит»)
...18. н Игорь Чернышов («Динамо»)
...24. н Никита Артамонов («Торпедо»)
...38. н Егор Сурин («Локо»)
...65. з Матвей Шуравин (ЦСКА).
Его конечно задрафтуют, но вряд ли высоко.
Так что не удивлюсь повтору данного сценария.